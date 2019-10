Fiala vyzval k tlaku na Turecko a zkritizoval Trumpa

Fiala na začátku svého příspěvku uvádí, že rozhodnutí prezidenta Trumpa stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie je „chybné, neodpovědné a bude mít dlouhodobé následky“. Sám předseda ODS píše, že je z kroku amerického prezidenta zklamán. Na druhé straně Fialu těší reakce vlivných amerických republikánů (např. Liz Cheneyové) včetně blízkých Trumpových spojenců (např. Lindsey Graham).

„V tom je naděje. Jejich kritiku a argumenty plně sdílím,“ napsal v příspěvku předseda ODS.

Podle jeho slov zrada Kurdů, kteří bojovali proti Islámskému státu*, je nemorální a nemůže se to vyplatit. „Pustit Erdoganovo Turecko do této oblasti je chyba. Celé to zvýší nestabilitu a extrémně roste riziko nové migrace. Je to taky výrazné oslabení boje s terorismem, který zdaleka není vyhrán,“ dodává dále ve svém postu.

Podle Fialy je Blízký východ jeden z kritických bodů světové politiky. „Odtud nemůže dát Západ ruce pryč, pokud nechce spáchat sebevraždu. Je to extrémně důležité i z hlediska bezpečnostních zájmů ČR. Naše zahraniční politika musí trvat na společném postupu a tlaku demokratických zemí na Turecko,“ napsal závěrem předseda ODS.

Stažení amerických vojsk

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan 7. října oznámil, že Spojené státy začaly stahovat svá vojska ze syrských území na severovýchodě země, kde se teď turecká armáda chystá provést operaci k vytvoření bezpečnostní zóny.

„V neděli večer po rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem začalo stahování amerických vojsk. Ještě předtím, Trump nařídil odchod. Trochu se zpozdili. Jsme v neustálém kontaktu se Spojenými státy. A jednoho dne přijedeme (do severní Sýrie, pozn. red.), protože teroristická hrozba je pro nás nepřijatelná,“ řekl turecký prezident novinářům.

Operace Pramen míru na severu Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 9. října oznámil zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie proti Dělnické straně Kurdistánu, která je zakázaná v Turecku, a proti teroristické organizaci Islámský stát (zakázaná v RF). Turecké letectvo zaútočilo tentýž den na město Ras al-Ayn v syrské provincii Hasaka.

Náletům bylo vystaveno také syrské město Tell Abiad na hranici s Tureckem. Později bylo oznámeno zahájení pozemní části operace. Podle posledních dat tureckého ministerstva obrany zaútočili vojáci na 181 cílů kurdských jednotek na severu Sýrie. Podle státní syrské televize zahynulo v důsledku tureckého ostřelování pohraničních měst Ras al-Ayn, Kamyšli, Darbasia a Mašrafa osm civilistů a 20 jich utrpělo zranění.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku