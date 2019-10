Premiér Babiš: Nesáhneme na důchody ani na platy. Nikdy to neuděláme

Na začátku rozhovoru zmínil premiér Babiš smutnou událost, která otřásla Českem, a to smrt zpěváka Karla Gotta. „Hned ve středu, když jsem se dozvěděl o jeho úmrtí, jsem byl v kontaktu s rodinou pana Gotta a čekal na její rozhodnutí, které padlo ve čtvrtek večer. Bylo jasné, že připravit pocty pro jednoho z nejvýznačnějších Čechů za pouhý týden nebude nic lehkého, proto jsem svolal vládu, aby stát mohl začít rozloučení organizovat,“ uvedl premiér a dodal, že ho těší, že se s Karlem Gottem přišlo rozloučit takové velké množství lidí.

Jak uvádí premiér, Karel Gott byl součástí našeho života, kdy nás dlouhá léta provázely jeho písně.

„Pamatuji si, jak jsem ho poprvé slyšel zpívat na Bratislavské lyře slovensky, to mě dostalo. Za minulého režimu jsem se vždycky těšil na silvestrovský program s Dvořákem a Bohdalkou a na finále s božským Kájou,“ vzpomínal premiér.

Žádná krize nebude

Poté již premiér Babiš přešel k tématu financí. Podle jeho slov žádná krize nebude. „A i kdyby došlo k propadu růstu HDP, tak lidem nikdy nevezmeme jejich peníze, tak jako to udělala ODS a Kalousek. Nikdy to neuděláme. Nesáhneme na důchody ani na platy. K tomu není důvod,“ přislíbil Babiš a dodal, že pakliže by k ochlazení došlo, sáhlo by se k investicím, kterými by došlo k nahrazení spotřeby a exportu, jež táhnou ekonomický růst republiky.

„Budeme pumpovat do ekonomiky dál peníze, abychom růst podpořili. A predikce dalšího růstu nám dávají garance, že budeme schopni plnit závazky,“ dodal premiér.

V rozhovoru se rovněž zmínil o bankovní dani, kterou chtějí sociální demokraté. „Na základě zkušeností ze Slovenska, Polska či Maďarska zavedení bankovní daně bude mít negativní dopad nejen na klienty, kteří budou mít dražší půjčky, ale i na zhoršení ratingu,“ myslí si premiér a dodává, že nejde znejišťovat podnikatelské prostředí a zahraniční investory tím, že „nějaká vláda přijde s programovým prohlášením, a pak se ho nedrží“.

Vztahy s prezidentem Zemanem

Závěrem uvedl premiér vztahy, jaké má s prezidentem Zemanem. Babiš jejich vztah popsal jako dobrý a bezkonfliktní. „Máme na některé věci různé názory, jako na Kosovo či na přesun ambasády do Jeruzaléma, ale máme dobré vztahy. Chápu, že to novináře štve, protože to je snad poprvé od revoluce, kdy spolu prezident s premiérem normálně vycházejí, jinak vztahy byly napjaté,“ uzavřel premiér.