Česká televize jako klubko hadů. Foldyna odhalil detaily jednání s generálním ředitelem ČT

Poslanec Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro česká média promluvil o šokujících skutečnostech z fungování České televize. Kdyby Petr Dvořák nebyl ředitelem ČT, policie by ho odvedla do vazby spoutaného „na medvěda“, říká.

Na půdě poslanecké sněmovny proběhlo několikahodinové jednání, jehož se účastnil generální ředitel České televize Petr Dvořák a členové Rady České televize, kde obhajovali činnost a hospodaření televize. Poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro Parlamentní listy odhalil detaily jednání.

„Na semináři jsem se dozvěděl, že generální ředitel České televize a jeho žena vlastní společnost, jejíž obchodní činnost je propagována ve vysílání České televize, a to navíc zdarma. Každý, kdo si někdy přečetl Kodex České televize, speciálně jeho Článek 22.1, tak ví, že jde o hrubý střet zájmů, který tato část kodexu jasně popisuje a zakazuje,“ prohlásil Foldyna s tím, že pro ředitele zjevně kodex ČT neplatí a není pro něj více než jen „cár papíru“.

„Ti lidé se pravděpodobně cítí tak, že pro ně žádná pravidla neplatí,“ dodal Foldyna.

Na semináři s funkcionáři České televize také zazněly, podle slov Foldyny, informace, které vypadají jako „malá domů“. Rovněž se hovořilo o zadávání zakázek bez výběrových řízení.

„ (…) zazněly informace o podezřelých zakázkách České televize, kdy firmy, které je vyhrály, nejenže nesplnily kvalifikační předpoklady uchazeče, ale neplnily ani své základní obecné zákonné povinnosti a byly personálně provázány s dalšími subjekty, které se na zakázce podílely. Jedna kolegyně, která se v problematice orientuje lépe než já, doslova řekla, že to vše „smrdí malou domů“. Zazněly také informace o rozdávání zakázek v hodnotě desítek milionů zcela bez výběrových řízení, o účelovém rozdělování zakázek, o účelovém slučování nesouvisejících plnění, to vše s cílem vyhnout se veřejné soutěži,“ sdělil poslanec ČSSD pro Parlamentní listy.

Foldyna také zmínil, že střet zájmů ředitele České televize je jednoduše ověřitelný za jednu minutu nahlédnutím do obchodního rejstříku a do záznamů vysílání České televize. To ale nebyla Rada České televize schopná od roku 2011, kdy došlo ke zvolení Dvořáka do čela ČT, udělat. Neschopnost Rady České televize poradit si se svými základními povinnostmi poslanec označil za „neuvěřitelné selhání“.

Politik prohlásil, že je nezbytné zvolit do Rady ČT lidi, kteří budou schopni poradit si se svými povinnostmi.

„Další variantou by mohlo být udělat z České televize organizaci spadající do působnosti státu. Vím, že se na stát a na jeho složky občané dívají, a velmi často oprávněně, kriticky, ale podobný střet zájmů, či podobně zvláštní zacházení s veřejnými prostředky, by v žádné státní organizaci nebylo možné. Kdokoli by si něco podobného dovolil, tak bychom jej, nejspíš za asistence kamer České televize, viděli jít „na medvěda“ do policejního auta a do vyšetřovací vazby,“ prohlásil pro portál Foldyna.

Poslanec dodal, že ředitele ČT Dvořáka propuštění z funkce pravděpodobně nemine, a to z důvodu vysoké pravděpodobnosti neschválení hospodářských výsledků televize za minulá léta.

Foldyna rovněž poukázal na psychický stav jeho kolegů, kteří se semináře účastnili. Byli, podle jeho slov, v šoku.

„Co jsem měl po semináři možnost mluvit s ostatními poslanci, tak ti byli většinou v podobném šoku jako já, což se týká především poslanců hnutí ANO. Mnozí z nich jsou manažery, či majiteli firem, další jsou členy kontrolních orgánů státních firem, jiní jsou právníci, ekonomové, účetní… ti všichni vůbec nechápali, jak je něco takového možné,“ zmínil v rozhovoru pro PL a dále ukázal několik příkladů, jak ředitel České televize Dvořák a členové Rady ČT doslova mleli nesmysly, aby získali čas.

„Z těch lidí zkrátka nešlo vyrazit jedinou jasnou a srozumitelnou odpověď mimo té, že je v České televizi všechno v pořádku. Jenom natahovali čas, blábolili nesmysly, předkládali různá tvrzení bez jakýchkoli důkazů a popírali čísla ze svých vlastních dokumentů,“ řekl poslanec ČSSD v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Foldyna prohlásil, že chování funkcionářů České televize a Rady České televize svědčí o tom, že „mají pocit vlastní nedotknutelnosti“.

Souboj Luboš Xaver Veselý versus Česká televize

Na konci minulého měsíce publikoval zkušený moderátor Luboš Xaver Veselý video svého rozhovoru s pořadem Newsroom České televize. Reportéři pořadu Newsroom přijeli za moderátorem, aby ho konfrontovali kvůli jeho pořadu s Andrejem Babišem.

Redaktorka ČT sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, zveřejnil na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Premiér si prý „vyprávěl, co chtěl“.

Moderátor televizi na kameru velmi silně kritizoval. „Já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete drzost, se na to ptát,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý na otázku ČT, zdali „uřídil“ svůj rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v mezích Kodexu Českého rozhlasu.

V duchu silné kritiky České televize se nesl celý několikaminutový rozhovor, který následně Xaver zveřejnil na sociální síti YouTube.

„Já vám na závěr chci říci, že to, co děláte, je holá katastrofa. Vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste někde získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl,“ uzavřel Veselý první část rozhovoru s redaktorkou ČT.