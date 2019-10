Pachatel v masce vrásčitého muže přepadl benzínku v Praze. Policie po něm pátrá

Jde o benzínku v Kobylisích, odkud si pachatel odnesl několik tisíc korun. Podotýká se, že neznámý pachatel vstoupil do prodejny benzínky a na obsluhu namířil krátkou střelnou zbraň odpovídající svým vzhledem pistoli Beretta.

Jak se dále uvádí, muž následně chtěl po obsluze, ať mu vydá peníze z pokladny. Navíc se přesunul do prostoru za prodejní pult, kde si otevřel zásuvku pokladny s hotovostí.

„Z té pak uloupil několik tisíc korun a z pod pultu několik kartonů cigaret. I s lupem se dal následně na útěk. Při útěku přehlédl ostnatý drát za benzínkou, přerazil se o něj a několik krabiček poztrácel,” stojí ve zprávě Policie ČR.

V materiálu se rovněž uvádí, že pachatel byl ve věku okolo 25 - 30 let, vysoké postavy, měl dlouhé světlé vlasy a při přepadení mluvil plynule česky bez přízvuku a vad řeči.

Momentálně kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže a kriminalisté pátrají po pachateli a případných svědcích přepadení.

Policie České republiky rovněž vyzývá občany, aby kontaktovali linku 158, pokud disponují nějakými informacemi.

Úspěšné zabavení

Na začátku měsíce jsme informovali o tom, že policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v krátké době zaznamenali další úspěšné zabavení. Tentokrát byl zabaven luxusní vůz značky Audi, který byl ukraden v Rakousku.

Dne 3. října dostal operační důstojník informaci o tom, že z Hradce Králové do Jaroměře jede auto, které se nachází v pátrání. Tehdy už jeho pohyb monitorovalo několik policejních hlídek. Průběžně vyzývaly řidiče k zastavení. Na výzvy však nereagoval a navíc nebezpečně kličkoval. Hlídkám pohotovostního a eskortního oddělení a policistům se u obce Holohlavy nakonec podařilo auto obklíčit a řidič musel zastavit.

Existovala důvodná obava, že by se řidič snažil utéct nebo by mohl být dokonce ozbrojený, a proto při zadržení policisté použili hrozbu namířenou střelnou zbraní. Později provedený test potvrdil, že řidič byl pod vlivem OPL.

Auto bylo zajištěno a bude vráceno zpět svému majiteli. Řidič byl eskortován do policejní cely. V případě uznání viny mu hrozí trest až do výše čtyř let odnětí svobody. Čeští a rakouští kriminalisté jsou ve spojení a případu se budou i potom společně intenzivně věnovat.