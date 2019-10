Meziroční růst exportu vojenského materiálu z Česka do Turecka stoupl

Z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu pro civilní použití v České republice vyplývá, že vývoz vojenského materiálu ze země do Turecka stoupl. Zprávu zpracovává každý rok ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle dané zprávy byl vývoz v minulém roce vyšší, stoupl na 5,4 milionu eur, což je v přepočtu asi 139,4 milionu korun. Co se týče meziročního růstu, ten byl dvojnásobný. Podle Tomáše Petříčka, šéfa české diplomacie, by měly státy Evropské unie koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka. Současně řekl, že vládě navrhne, aby se i Česká republika připojila ke zbrojnímu embargu.

Obecně v posledních letech export vojenského materiálu z naší země do Turecka roste. Naříklad v roce 2011 činil 95 000 euro, čili asi 2,5 milionu korun, svého největšího objemu dosáhl v roce 2015 s celkem 6,2 miliony eur, v přepočtu asi 160 milionů korun. Zpráva uvádí, že se vyváží nejen zbraně s ráží menší než 20 milimetrů, ale také střelivo, pozemní vozidla s jejich součastí, a také letecká technika.

Vývoz do 103 zemí

Ve zprávě je rovněž uvedeno, že se vyvážel vojenský materiál z Česka do celkem 103 zemí. Za loňský rok klesl export zbraní a vojenského materiálu na 14 miliard korun, což činí o celkem 1,1 miliardy korun méně než před dvěma lety.

V největší hodnotě byl vojenský materiál vyvezen ze země do USA a také na Slovensko. Co se týče států v Evropě, které však nejsou členy Evropské unie, se ho nejvíce vyvezlo na Ukrajinu a do Švýcarska.

Erdogan hrozí Evropě

Poté, co minulý týden zahájilo Turecko svou akci na severovýchodě Sýrie, se jim dostalo odsouzení ze strany unijních lídrů. Ze strany Německa a Francie již došlo k zastavení vývozu zbraní do Turecka, a kromě toho chce také Francie navrhnout společné sankce na summitu EU, který se bude konat ve čtvrtek.

Turecký prezident před pár dny pohrozil Evropské unii kvůli tomu, že se postavila proti turecké vojenské operaci na severovýchodě Sýrie. Většina evropských zemí totiž tvrdě odsoudila tureckou operaci proti kurdským milicím na severu Sýrie. Evropané upozorňovali, že Kurdové pomohli v boji proti teroristům z Islámského státu (IS)* a turecký vojenský zásah může vyprovokovat novou uprchlickou krizi.

V souvislosti s tím pak turecký prezident pohrozil ve svém projevu k vládnoucí Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP) Evropě novými uprchlíky, pakliže bude nadále odsuzovat tureckou operaci.

„Otevřeme své brány a pošleme vám 3,6 milionu uprchlíků,“ prohlásil Erdogan

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku