Do řeky Úhlavy se dostala nebezpečná chemikálie. Hrozí obyvatelům Plzně nebezpečí?

Uvádí se, že ke kontaminaci došlo pravděpodobně již dříve, zřejmě v noci na úterý minulého týdne. Nejprve se toxická látka dostala do Drnovského potoka, a to z dešťové kanalizace, jež ústí z pily firmy Holz Schiller.

Z tohoto potoku se pak látka vlivla do řeky Úhlavy, která se stará o zásobování Plzně pitnou vodou. Podle všeho je nutné počkat, až koncentrace látky ve vodě, která je ředitelná vodou, dostatečně klesne. Během soboty se kvůli tomu navýšil odtok z přehrady Nýrsko. V neděli došlo pak k obdobné situaci.

„V neděli se pak v nočních hodinách ze stejného důvodu navýšil odtok také z přehradní nádrže Hracholusky,“ informovala mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

K situaci pověděla pár slov i mluvčí plzeňské vodárny Dana Veselá. „Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické.“

Umírají ryby

Jak velké množství se do vody dostalo, zatím není známo, je však jisté, že obsahuje pesticidy. Nebezpečí tak představuje jak pro živočichy, tak i pro lidi. V potoce začaly umírat ryby, a je zde předpoklad, že počet se bude zvyšovat.

„Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka,“ pověděla Marešová, a dodala, že v řece se nedoporučuje ani koupat.

Co se týče pitné vody, tak vodárna v neděli uzavřela nátok do úpravny vody. Učinila tak z toho důvodu, aby zabránila tomu, že se chemikálie zbytečně dostane do procesu úpravy. Podle všeho by mělo být vody dost. Generální ředitel plzeňské vodárny Ludvík Nesnídal take sdělil, že obyvatelé se nemusí bát. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ ubezpečil.

Zabývá se tím i policie

Podle Pavly Burešové, policejní mluvčí, se situací zabývají i policisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřováním samotného případu se zabývají kolegové z odboru hospodářské kriminality,“ pověděla.