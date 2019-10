Blízko českých hranic zabil Afghánec jednoho člověka, dalšího zranil. Pátrá po něm policie

Podle všeho měl třiatřicetiletý muž afghánského původu zranit muže, který byl zaměstnanec ubytovny pro žadatele o azyl v obci Wullowitz, která se nachází pouhé dva kilometry od českých hranic. Muže převezl vrtulník do nemocice v Linci.

Muž, kterému se povedlo po útoku utéct, napadl řidiče hnědého citroёnu C-3, který má poznávací značku FR-640K. Útočník následně řidiče zabil. Policie uvádí, že útočníkem je Džamál Ali Ahmad, který se narodil v Afghánistánu 19. června 1989.

V celém českém příhraničí vyhlásila rakouská policie pátrání, nechyběl ani vrtulník. Zároveň prosí občany o poskytnutí jakékoliv informace, pakliže by zahlédli podezřelého či uvidí dané auto. Dodávají však, aby dbali na opatrnosti, jelikož muž je ozbrojen.

Také česká policie na jihu Čech posílila hlídky. Jak uvedla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová, i z české strany byl nasazen vrtulník a policie byla zapojena do pátrání.

Afghánci přicestovali do Česka

V září bylo informováno o tom, že se celkem tři běženci dostali do České republiky a pokusili se o útek. Podle Ivany Ježkové, krajské mluvčí Policie ČR, vyjel kamion z Turecka a jel přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až přijel do České republiky. Poté si pracovníci jedné z firem všimli tří cizinců a oznámili to policii.

„Vyskočili z nákladového prostoru návěsu makedonského kamionu a začali utíkat. Při ohledání návěsu kamionu policisté zjistili, že je poškozené jisticí lano. Jestli řidič umožnil převoz osob, či nikoliv, je předmětem dalšího šetření,“ uvedla Ježková.

Cizinecká policie se případem zabývala kvůli podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.

Migrační krize v EU

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015.

Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou. Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu.

Podle údajů OSN tvoří největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména Syřané, Afghánci, Iráčané, a také z Afriky a západního Balkánu.