O církevních restitucích je již rozhodnuto. Ústavní soud zrušil jejich zdanění

Vládní koalice ANO a ČSSD s komunisty a SPD prosadila dané zdanění finančních náhrad. Ve čtvrtek přehlasovala ve Sněmovně veto Senátu. Co se týče komunistů, pro ty bylo zdanění náhrad jedna z podmínek na to, aby podpořili kabinet současného premiéra Andreje Babiše.

Jaromír Jirsa, soudce zpravodaj, sdělil hned na začátku vyhlašování ve věci, že i přesto, že Ústavní soud vyškrtl z právní úpravy pouze několik slov, jedná se o zrušení zdanění církevních restitucí. Pakliže by nezasáhl soud, finanční náhrady za nevydaný majetek by podléhaly od ledna roku 2020 celkem 19% zdanění.

Jirsa rovněž podotkl, že „nešlo o čestný úmysl naplnit pokladnu, ale o něco jiného“. Poukazoval přitom na to, že vláda požadovala, aby primárně došlo ke snížení finančních náhrad pro církve.

K rozhodnutí se vyjádřil například Marek Benda (ODS): „Vítám rozhodnutí Ústavního soudu a zrušení zdanění církevních náhrad. I rychlost, s jakou Ústavní soud rozhodl, ukazuje, že věc byla zcela jasná.“

Dalším, kdo verdikt přivítal, byl senátor Zdeněk Hraba. Podle něj byl vyslán Ústavním soudem jasný signál do společnosti. „Dnešním nálezem Ústavní soud vyslal jasný signál do společnosti, že stát není všemocný a nemůže si vůči občanům a organizacím dovolit úplně cokoliv. Jsem rád, že Ústavní soud potvrdil, že smlouvy se mají dodržovat. A to, i když je jednou ze smluvních stran sám stát.“

Vyplácení náhrad

Senátorům se nelíbila nepřípustná retroaktivita normy, a také skutečnost, že by mohlo dojít k narušení legitimního očekávání církví. Těm v rámci narovnání slíbil stát vrátit nemovitý majetek, a to v hodnotě asi 75 miliard, a poté vyplatit ještě 59 miliard během 30 let finančních náhrad, které budou však navýšeny o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny státem od roku 2013, a to na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tento zákon byl přijat v roce 2012.