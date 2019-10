Cizinci, kteří napadli číšníka v Praze, jdou do vězení. Vrchní soud rozhodl, že ho zabít nechtěli

Vrchní soud v Praze vynesl dnes rozsudek, že dva nizozemští bratři Armin a Aräsh Nahviovi, kteří loni brutálně zbili číšníka v centru Prahy, půjdou do vězení na 5,5 a 5 let.

Podle rozsudku spáchali bratři těžké ublížení na zdraví, nikoliv pokus o vraždu. Odvolací senát také snížil Arminovi trest o půl roku z původních šesti let. Oba budou na 10 let vyhoštěni z České republiky a mají také zaplatit 158 tisíc pojišťovně a 1,8 milionu číšníkovi.

Trest jednoho z bratrů je přísnější, protože kromě napadení číšníka mu tam soud připočítal i potyčku před jedním barem, do které se měl připlést o den dříve. Oba muži se za svůj čin u soudu omluvili, projevili lítost a řekli, že trest přijmou.

Vrchní soud se tím pádem ztotožnil s názorem Městského soudu.

Na konci srpna u odvolacího jednání státní zástupkyně Kateřina Boudová požadovala přísnější tresty pro bratry. Trvala na tom, že dvojice se dopustila pokusu o vraždu. „I pokud by soud neakceptoval přísnější právní kvalifikaci (pokus o vraždu), tresty za ublížení na zdraví uložené pod polovinou sazby jsou nepřiměřeně mírné,“ uvedla Boudová. Dodala, že v takovém případě by měl Armin dostat nejméně devítiletý a jeho bratr osmiletý trest. Soud by měl navíc podle ní oba sourozence vyhostit z Česka na neurčitou dobu, a nikoliv na deset let, jak určil verdikt.

Odsouzení byli součástí sedmičlenné party, která se v dubnu 2018 v Praze loučila se svobodou. Do podniku u obchodního centra Quadrio si přinesli vlastní alkohol, což se pracovníkům restaurace nelíbilo. Číšník, který společně s manažerem restaurace hostům domlouval, skončil v nemocnici s vážným zraněním. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Nahviovi dříve uváděli, že si událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády.