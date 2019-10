Prapor dronů a noví vojáci. Zeman s Babišem se shodli ohledně budoucnosti české armády

Prezident ČR Miloš Zeman se dnes zúčastnil oslavy 100. výročí vzniku Generálního štábu. Zeman ve svém projevu promluvil o zvýšení investic do armády a opakovaně zmínil významnost dronů. Premiér Andrej Babiš mezitím zdůraznil, že Česko musí kvůli situaci ve světě masivně zbrojit a nabírat nové vojáky.

Prezident v úvodu svého proslovu připomněl počátky historie československé armády, boj legionářů v Rusku i sokolů při obraně nově vzniklého Československa a také zradu spojenců v roce 1938 v Mnichově. Poznamenal, že po anšlusu Rakouska by byl boj Československa proti Německu beznadějný. „I když v opačném případě bych se pro boj přimlouval,“ řekl.

Zeman se vyslovil také pro vyšší investice do armády. „Chtěl bych zdůraznit, že armáda by měla především investovat, a těch minimálně dvacet procent by mělo možná být i trochu vyšší,“ řekl.

Přišla řeč také na drony. Podle prezidenta již prokázaly svou účinnost v mezinárodní praxi. „A já jsem proto rád, a oceňuji to, pane generále, že bude zřízen prapor, prapor dronů, a doufám, že to nebudou žádné hračky, ale že to budou plně bojeschopné drony, pozorovací, ale i bojeschopné, a že tedy bude šetřit naši živou sílu,“ prohlásil Zeman.

Zároveň zdůraznil, že podporuje mise a připomněl smrt 14 českých vojáků. „Tyto oběti ukazují, že naše armáda traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje,“ poznamenal Zeman. Étos bojeschopné, ale i bojující armády by si podle něj Česko mělo odnést do budoucna.

Premiér také promluvil k výročí a uvedl, že česká armáda má skvělé vojáky, avšak podle něj zaspala dobu ve zbrojení. „Žijeme ve světě, ve kterém musíme zbrojit, a to masivně, musíme nabírat vojáky,“ řekl Babiš. Evropa by se podle něj měla v souvislosti s posledním vývojem zamyslet nad zajištěním bezpečnosti svých občanů. Návrh evropské armády označil za nesmysl.

Česká armáda dnes slaví 100. výročí Generálního štábu. Slavnostního setkání velení armády se zúčastnili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Jaroslav Kubera, ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu Aleš Opata. Pro veřejnost byl připraven celodenní program na Vítězném náměstí.