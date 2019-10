Návrat do totality? Právník a komentátor zkritizoval výstavu v Brně

Výstava bude na náměstí v Brně až do soboty, promítá se vždy od ranních 8:30 hodin, a končí v 19:00. Daný projekt pořádají studenti, neziskový sektor a další organizátoři.

Podle garantu projektu a českého historika Petra Blažka je cílem představit totalitní rysy komunistického režimu, které však „často měly vzhedem k jeho rozsáhlé systémové krizi na konci osmdesátých let také svoji absurdní až komickou rovinu. Vedle ideologických a represivních mechanismů se pokusíme přiblížit rozšířenou banalitu a uzavřenost tehdejšího způsobu života“.

Daný projekt vznikl ve spolupráci právě s výše zmíněným Petrem Blažkem, dále ředitelem Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Miroslavem Vaňkem, a také pod záštitou Jaroslava Kubery, což je předseda Senátu Parlamentu ČR a Platformy evropské paměti a svědomí.

Návrat totality?

K projektu se negativně postavil komentátor Tomáš Tyl, který jej kritizuje a srovnává ho s totalitní manipulací.

„Tak prej se nám do Brna na týden vrátila totalita...,“ začíná svůj příspěvek na Facebooku.

„To si pamatuju, seděli jsme se školou jak blbci na různých "výchovných akcích", kde nás soudruzi všelijak oblbovali a říkali nám, kdo je hodný a kdo zlý. Jak kdyby člověk neměl mozek,“ popisuje dále Tyl.

Podle jeho slov trvala svoboda po revoluci pouze v 90. letech. „Pak se to začalo křivit různými státními tabulkami, minimální mzdou, na kterou si prodavačky v obchůdku na venkově v životě nevydělají (hujajá - superhrubá mzda - dámy a pánové, kdo ji kdy viděl v reálu?!), ale až ten obchod zavřete, tak my Vám dáme dotace (tzn. z daní sebraným všem), abychom to nějak "obnovili". Ano, souhlasím s tím, že takhle vypadá totalita! Popírání reality, výroba umělé zaměstnanosti, která ale společnosti nic nepřináší,“ pokračoval ve svém postu.

Svůj příspěvek zakončil vyjádřením, že v případě zvědavosti jak si „totalitu představují pánové Blažek a spol. z více než dobře placených grantů“, se můžeme jít podívat na danou výstavu v Brně.

„Sedíte na výchovné akci, kde Vám z peněz státu říkají, kdo je hodný, a kdo zlý,“ píše na svém Facebooku Tyl.

Výstava je doplněna o informační panely před dómem. Jejich součástí jso i QR kódy, s použitím kterých si lze pustit v mobilu tematická videa.