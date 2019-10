Ovčáček na DVTV: O postupu Prahy jako v předválečném stavu, právu abolice a budoucím prezidentovi

Úvodem moderátor připomněl citát hlavy státu o tom, že Čína reaguje na vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem některými odvetnými opatřeními.

„Mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska,“ uvedl Zemanova slova Veselovský.

V reakci na to tiskový mluvčí českého prezidenta potvrdil, že tyto informace pochází od velmi dobře informovaného zdroje.

Navíc podle jeho slov to, že pražské letiště momentálně nepředpokládá změny přímých leteckých spojení čtyř destinací v Číně, neznamená, že to bude nadále v pořádku, protože mezinárodní politika je velmi dynamická.

„To není v mezinárodní politice běžné, pokud dochází k takovému překotnému vypovídání smluv, které byly uzavřeny,“ podotkl.

Zároveň vyslovil předpoklad, že by se komplikovaná situace mohla rozvíjet i jinak.

„Tak se postupuje možná v předválečném stavu, ale nepostupuje se tak ve slušné mezinárodní politice,“ zdůraznil tiskový mluvčí.

„Kdyby Praha počkala, až ta smlouva vyprší, pak by vyjednávala smlouvu novou, ve které by některé pasáže nebyly, situace by byla mnohem klidnější, s chladnou hlavou, a nebyly by žádné problémy,“ poznamenal Ovčáček.

Navíc ke zmíněnému odklonu linek dodal, že je to možný postup čínské strany a Chorvatsko má vynikající vztahy s ČLR jako investičním partnerem a má velký zájem o práci s asijskou zemí.

„Nikde v západní Evropě, nikde ani ve Spojených státech nenajdete příklad takového jednání v mezinárodní politice, zvláště vůči Číně, jak učinila Praha,“ okomentoval prezidentův mluvčí chování pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Dodal, že i pan Zeman je z té situace nešťastný, protože Česká republika byla vždycky přátelskou tolerantní zemí, která se snažila mít velmi dobré vztahy s celým širokým světem, protože je exportní ekonomikou.

„A najednou přichází vedení Prahy, které vyhlašuje nepřátelství vůči Číně. Celá věc je jenom politicky podbarvená, je to mediální záležitost a je to snaha zalíbit se,“ podotkl Ovčáček.

Vysvětlil, že jde i o způsob vnímání těch či oněch kroků jednoho státu jinými zeměmi.

„Čína nerozlišuje mezi ministerstvem zahraničních věcí a hlavním městem Prahou,“ oznámil mluvčí hlavy státu s tím, že asijská země en bloc vnímá jednání hlavního města Prahy jako jednání celé České republiky.

Na otázku moderátora, jestli Zeman bude jednat s primátorem Hřibem, Ovčáček poznamenal, že to nemá žádný smysl.

„Primátor Hřib děla líbivou, mediálně líbivou politiku. Dneska je velmi populární přijít na rozhovor, vyprávět o Rusku, o Číně, zapřísahat se, že já s těmito zeměmi budu bojovat. To je velmi jednoduchá věc,“ uvedl tiskový mluvčí.

Pak došla řada na otázku, jak bude řešit prezident Zeman tuto situaci, pokud ji považuje za závažnou a za něco, co naprosto narušuje česko-čínské vztahy.

„Jedinou věcí. Pokud bude příležitost, bude o tom hovořit s čínskými partnery, bude se jim snažit vysvětlit, což je věc velmi těžká, že Praha není Česká republika, že to není česká zahraniční politika <…> Praha neurčuje zahraniční politiku České republiky. To je kámen úrazu celé té věci,“ sdělil Ovčáček s tím, že vedení Prahy považuje za mimořádně neschopné.

Varoval, že z této situace budou těžit jiné země, které budou nadále úspěšně obchodovat s Čínou.

V rozhovoru ze strany moderátora zazněl odkaz na Zemanova slova o tom, že má být zastaveno financování SK Slavie Praha, její majoritární akcionář - čínská společnost Sinobo – podle Veselovského klubu peníze již neplatí.

Ovčáček vysvětlil, co vlastně měl prezident na mysli.

„Pan prezident neříká, že Slavie je na prodej, pan prezident říká, že až Slavie bude potřebovat finanční prostředky, že je z Číny neobdrží, to je všechno,“ upozornil mluvčí hlavy státu s tím, že je to varování před možnou reakcí Číny.

Ovčáček neskrývá rozhořčení v souvislosti se zhoršením vztahů mezi oběma zeměmi a varuje před následky politiky pražského magistrátu.

„Čína vnímá Prahu jako součást české zahraniční politiky. Praha tuto věc učinila z důvodů mediálně politických, nikoli z důvodu věcných. Kdyby to chtěla učinit věcně, tak by si počkala na ukončení platnosti této smlouvy a vyjednala by smlouvu novou. To je prostě racionální řešení,“ okomentoval záležitost mluvčí.

„Radovat se budou ostatní státy Evropské unie a biti budeme my. To je důsledek politiky hlavního města Prahy,“ vyjádřil se Ovčáček k následkům komplikované situace.

Podle jeho slov primátor Hřib vede podivuhodnou politiku likvidace exportních příležitostí České republiky.

„Nese za to plnou odpovědnost, ale to zhodnotí voliči v příštích volbách,“ pronesl Ovčáček.

Při projednávání tématu spojeném se stíháním Andreje Babiše se moderátor zajímal o využití práva abolice (pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra) a při tom se odkázal na další Zemanův výrok zveřejněný na TV Barrandov.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má Ústavou dané právo abolice,“ pronesl Miloš Zeman 19. září 2019.

Veselovský se zajímal o to, proč si prezident myslí, že by se do toho nemělo vrtat.

„Celý případ byl ukončen, pravomocně zastaven. To je faktum, které je tady na stole, nezpochybnitelné. A pan prezident se domnívá, že je to natolik silný argument, že pokud by došlo k náhlému, nečekanému zvratu, tak je to důvod k ústavnímu zásahu prezidenta republiky,“ argumentoval názor hlavy státu jeho mluvčí.

Dodal, že pan prezident by nikdy nezasáhl do celého případu před pravomocným rozhodnutím a byla to reakce na obrovský mediálně politický nátlak na nejvyššího státního zástupce.

Poté Veselovský přešel k tématu budoucích voleb na nejvyšší státní post a v této souvislosti připomněl, že prezident označil jako možného potenciálního kandidáta Andreje Babiše spolu s Josefem Středulou a Vladimírem Dlouhým.

„Proč to dělá? Proč veřejně jmenuje lidi, které označí jako případné dobré kandidáty?“ pronesl moderátor.

„Především prezident republiky byl na to dotazován,“ zareagoval Ovčáček s tím, že prezident pouze vyslovil svůj názor, který spočívá v tom, že tady s největší pravděpodobností ten budoucí prezidentský souboj bude mít charakter pravolevého klání, ale bude to zcela odlišná situace, pokud by tam byl Andrej Babiš, kterého by i volil.

Podotkl, že pan prezident se o tomto tématu s Andrejem Babišem nebavil.

Na závěr rozhovoru Ovčáček nejednou zdůraznil, že je nejvyšší čas otevřít to téma budoucích voleb a jednat, jaký charakter ta volba bude mít, je čas nastartovat debatu, jaký bude prezident a jaký bude souboj.