Boj o Gottovo dědictví začíná. Manžel Dominiky chce Bertramku

Teprve v sobotu byl pohřben legendární zpěvák Karel Gott a pozůstalí už roztáčí boj o dědictví. Nebojí se ani výhružek soudem. Nejstarší Gottova dcera Dominika Gottová chce žalovat Ivanu Gottovou, pro TN.cz to uvedl muž Dominiky, hudebník Timo.

Dědictví po nejslavnějším českém zpěvákovi je odhadováno na stamilióny korun, ale s nejstarší dcerou se měl Karel Gott vyrovnat již před smrtí. Manžel Dominiky uvádí, že „podepsali předběžné vyrovnání“. Podle něj u toho byli čtyři právníci a jeho manželka to musela podepsat.

Chceme víc

Nyní si ale stěžuje, že Dominika dostala málo a 100 tisíc eur bere jako výsměch.

„Nemyslíme si, že je to fér. 100 tisíc euro - peníze, které dostala, jsou docela výsměch. Hledáme vhodného právníka, který by nás zastupoval. Budeme chtít někoho, kdo by to udělal pro bono, protože si právníka nemůžeme dovolit. Nemáme moc peněz," uvedl Timo, který s Gottovou dcerou žije ve Finsku.

Hudebník dokonce odhalil, kolik budou po vdově Ivaně Gottové chtít. Médiím uvedl, že budou chtít dva miliony eur, nebo dům na Bertramce. „Dům by nám stačil,“ uvedl Timo.

Gottova dcera Dominika již dříve uvedla, že s manželem prožívají manželskou krizi. Je tedy možné, že ani netuší, co se do českých médií dostalo. V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí rodiny Aneta Stolzová, jejž uvedla, že vůbec neví, co Dominika plánuje, takže se nemá k čemu vyjadřovat.

Ať už je to jak chce, finský hudebník Bertramku nedostane. Karel Gott se o budoucnost své ženy již dříve postaral a vilu na ní přepsal, stejně jako například roubenku v Doubici a další majetky. Bertramka tak není předmětem dědického řízení.

Smrt Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem proběhlo v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.