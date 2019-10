„Ústavní soud vrátil právní stát do pořádku.“ Fiala má radost, že soud zrušil zdanění restitucí. Komunisté jsou proti

Komunisté jsou proti

Pro KSČM bylo zdanění náhrad jednou z podmínek, aby podpořili kabinet současného premiéra Andreje Babiše. Proto se nyní chtějí obrátit na evropské instituce.

Ačkoliv předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uvedl, že komunisté rozhodnutí respektují, tak podle něj dále věří, že to není poslední slovo.

„Jsme přesvědčeni, že celý souboj nemůže končit tím, že to rozhodl Ústavní soud. Naši experti posuzují a následně budou připravovat možnost pro posouzení této problematiky evropskými institucemi,“ uvedl.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospiš si zase myslí, že Ústavní soud „rozhodl čistě politicky a nezohlednil věcné záměry“.

„Šlo nám o hlubokou nerovnost, která se týkala ocenění pozemků, zejména zemědělského a lesního půdního fondu, ve vztahu k ostatním restitučním nárokům a specificky výrazně navýšenou nad jakákoli očekávání ve vztahu k církvím a náboženským společnostem,“ oznámil politik.

Za zdanění restitucí vystupovala i SPD, předseda Tomio Okamura novinářům oznámil, že hnutí chtělo napravit stav, kdy náhrady dostávají i církve, které před revolucí neexistovaly. Dodal ale, že rozhodnutí Ústavního soudu v rámci ČR vnímá jako to nejvyšší, takže podle něho je celá věc uzavřená.

Chybně vypočítané náhrady

Prezident Miloš Zeman, předseda ČSSD Jan Hamáček i například ministryně financí Alena Schillerová uvedli, že rozhodnutí Ústavního soudu je třeba respektovat.

Andrej Babiš médiím uvedl, že nález soudu respektuje, ale i přesto si myslí, že náhrady církvím byly vypočteny chybně, a tím pádem podle něj byly předraženy o 54 miliard, nezdá se mu ani jejich schválení.

Podobný názor na chybně vypočítanou restituci má i Jaroslav Faltýnek, ale i podle něj je kauza rozhodnutím soudu uzavřena.

„Zdaněním tohoto příjmu jsme chtěli část peněz vrátit občanům České republiky,“ oznámil místopředseda ANO.

Odpůrci zdanění jsou spokojení

Marek Benda z ODS u soudu zastupoval poslance, kteří chtěli zdanění náhrad zabránit. Po rozhodnutí uvedl, že rychlost, s jakou soud rozhodnutí vynesl, ukázala, že věc již byla jasná.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že od počátku věřili, že soud zruší rozhodnutí vládní většiny. Podle něj bylo nemorální a protiústavní a je dobře, že Ústavní soud vrátil právní stát do pořádku.

Ivan Bartoš za Piráty uvedl, že se nález soudu dal čekat, protože podle něj zdanění restitucí bylo úlitbou komunistům, aby vládu podporovali v jiných krocích.

„Právní stav ve věci vyrovnání státu s církvemi zůstává stejný tak, jak byl nastaven od 1. 1. 2013. Vám, milí kolegové, kteří jste se na pokusu o tuto komunistickou krádež podíleli, zůstala jenom věčná ostuda,“ řek poslancům na jednání Poslanecké sněmovny předseda klubu TOP09 Miroslav Kalousek.

Vyplácení náhrad

Senátorům se nelíbila nepřípustná retroaktivita normy, a také skutečnost, že by mohlo dojít k narušení legitimního očekávání církví. Těm v rámci narovnání slíbil stát vrátit nemovitý majetek, a to v hodnotě asi 75 miliard, a poté vyplatit ještě 59 miliard během 30 let finančních náhrad, které budou však navýšeny o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny státem od roku 2013, a to na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tento zákon byl přijat v roce 2012.