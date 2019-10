Kalousek slíbil, že zakročí proti nostalgikům po minulém režimu: Nevzdám to. Už mají své mluvčí na Hradě a v Parlamentu

Zakladatel a bývalý předseda TOP 09 sdílel na Facebooku karikaturu Miroslava Kemela. Zobrazuje muže ve staromódním plášti, který říká mladému otci, který se prochází s dítětem: „Co to tomu dítěti vykládáte?! Jak to, že za minulého režimu nebyla svoboda? My jsme si například mohli zavřít, koho jsme chtěli!!!“

Kalousek ve své reakci na tuto tvorbu poznamenal, že takoví nostalgici nabírají sílu a už „mají své mluvčí na Hradě, v Parlamentu i ve Vládě ČR“.

„Těší se na ‚revoluční spravedlnost‘ a na satisfakci za svá vlastní mravní selhání. Nevzdám to. Nevzdávejte to, prosím…“ vyzval své sledující poslanec.

V komentářích uživatelé politika většinou podpořili.

„Věřím, že mladá generace bude žít ve svobodné zemi...ti rozhodně nebudou opěvovat komanče. Chce to vydržet, ....ještě je tu bohužel postkomunistické myšlení třetiny národa,“ napsala jedna komentátorka.

„Příští nebo maximálně přespříští volby to změní. To bude cca 34 až 38 let od sametovky. Říká se, že trvá zhruba dvě generace, než se změní myšlení celého národa, a těch zhruba 40 let tomu odpovídá. Hlavně abychom to do té doby dožili jako svobodná a demokratická země,“ uvedl další.

Karikaturista Miroslav Kemel

Miroslav Kemel je autorem satirických a vtipných kreseb, které si střílejí z českých politiků, ale také vykreslují i paradoxy každodenního života. Po roce 1991 Kemel pracoval pro Lidové noviny, Hospodářské noviny, v letech 2004–2014 kreslil pro Mladou frontu Dnes, od 1. července 2014 se stal kmenovým kreslířem Práva.

V rozhovoru pro Novinky.cz Kemel popsal, že se mu nejlépe malují výrazné osobnosti, například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, prezident Miloš Zeman či bývalý prezident Václav Klaus.

Sami politici jeho karikatury také sledují, a dokonce se Kemelovi už ozvali.

„Od pana Babiše přišly kladné i negativní reakce, od pana Kalouska spíše pozitivní. Pan Bělobrádek si stěžoval, že ho kreslím málo,“ smál se Kemel.

Totalita v Brně

Tento týden se na brněnském náměstí Svobody objevila nová multimediální výstava, která se nazývá Totalita, a má za účel lidem připomínat atmosféru, jaká byla v předlistopadovém tehdejším Československu. K projektu se negativně postavil komentátor Tomáš Tyl, který jej kritizuje a srovnává ho s totalitní manipulací.