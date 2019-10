Klaus ml. pálí ostrými: Tupost a stádnost poslanců mě děsí, spoustu neziskovek platí Soros

Sněm a možná spolupráce s ANO

Syn českého exprezidenta se v rozhovoru vyjádřil k mnohým tématům. U několika otázek si dokonce s moderátorem vyměnil své názory.

„Náš sněm byl hlavně ustavující čili vznikla Trikolora, to bylo hlavní. Bylo tam hodně stovek lidí i na tom náměstí i na tom kongresu. (…) Určitě se to vydařilo, spousta významných zdravic hostů, mezinárodních, a co se týče pana Vokřála, tak my jsme zvali všechny parlamentní strany, ze slušnosti, z nich odpovědělo ANO, že vysílají místopředsedu. Tak v tu chvíli je těžký říkat, že tam nemá jezdit nebo nemá vystoupit, vystoupil velice vstřícně a pak zase odešel.“

Na začátku rozhovoru se dostalo na Sněm a také na účast Petra Vokřála (ANO). Moderátor se ptal, zda šlo o první krok v navázání spolupráce se stranou ANO . Na to reagoval Klaus ml. následovně:

Když přišla řeč na možnou spolupráci s ostatními stranami, Klaus junior uvedl, že připouští jakoukoli spolupráci. „Já připouštím spolupráci s jakoukoli parlamentní stranou, se kterou prosadíme výraznou část našeho politického programu,“ řekl.

Dodal však, že z hlediska programu je spolupráce s některými stranami vyloučená, jelikož mají odlišné cíle.

​Zaměříme-li se ještě na hnutí ANO, Klaus mladší ještě doplnil, že mají se stranou několik „programových rozepří“. Jako příklad uvedl zrušení biopaliv či dotací.

„My skutečně chceme vládnout. My skutečně ten náš program, který stojí na třech pilířích, tak ho chceme prosadit. My to neděláme, abychom chodili do parlamentního bufetu a byli moralistickou opozicí, čili my chceme vládnout s tím, s kým prosadíme největší část našeho programu, s tím vládnout zkusíme. Já teďka nejsem v té pozici, v průzkumech jsme nepřelezli těch pět procent, abych říkal, tady pan Vokřál nebo tenhleten a támhleten něco,“ dodal k věci.

Klaus ml. zděšen českou politickou scénou

Moderátor politikovi také připomněl jeho někdejší slova. Klaus ml. totiž řekl, že poslední dva roky mohl na vlastní oči sledovat politický vývoj zevnitř, což ho děsilo. Konkrétně měl prý na mysli „divadýlko pro veřejnost a noviny, neřešení příčin problémů, stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy“.

​I nyní šéf Trikolóry uvedl, že byl touto tupostí, stádností a pokrytectvím opravdu zděšen. „Spousta poslanců je opravdu tupých a stádních. To nebudeme zastírat,“ reagoval ostře.

Dodal ale, že se ale vždy snaží ostatní strany kritizovat věcně a některé věci proto vynechává. A svá kritická slova o stádnosti vysvětlil tím, že jde „o celkové hodnocení toho sboru“.

Homofobní výroky?

Když se rozhovor stočil také na ODS , tak Klaus ml. uvedl, že se může zdát, že byl součástí takového divadýlka i on, ale necítí za to spoluodpovědnost. „Podívejte se, jak jsem hlasoval, jak jsem hovořil, co jsem prosazoval ve Sněmovně, pak to kritizujte. Tohle jsou takové obecné řeči,“ pronesl.

Výjimkou nezůstalo ani téma, které se týkalo toho, zda je politik v jistém ohledu homofobní. „Rozhodně jsem žádný homofob,“ řekl Klaus jasně.

Ve svém projevu pak použil slovo „politický homosexuál“, které po něm chtěl moderátor vysvětlil.

„Normální homosexuálové, asi vy i já máte mezi nimi spoustu přátel, spoustu z nich jsem zaměstnával i teďka, koneckonců, některé zaměstnávám, je to zcela normální, česká společnost je zcela vstřícná a tolerantní. Dávat další práva, která ani homosexuálové nepožadují, je politický homosexualismus,“ začal s vysvětlením politik.

Poté se věc pokusil demonstrovat na příkladu registrovaného partnerství:

„Například, když se podíváte na registrované partnerství, tak naprosté minimum lidí udělalo to, co oni s takovým humbukem prosazovali a prosadili. To samé se týká toho manželství. To je záležitost úzké skupiny politických homosexuálů, co kolem toho dělají politiku, a nemá to nic společného s tím, že má někdo trochu jinou sexuální orientaci. To není žádná chyba, ale ani žádná přednost.“

Politické neziskovky - co je to?

Další otázkou, k níž se Klaus ml. vyjádřil, byly neziskové organizace.

„Zpřísníme zakládání a kontrolu fungování politických neziskových organizací, to zejména pokud jde o jejich financování ze zahraničí,“ citoval moderátor a zeptal se, co to vlastně jsou tzv. politické neziskové organizace.

K tomu řekl, že existují neziskové organizace normální, jako třeba Horská služba, a pak takové, které dělají politiku. Sám ale nechtěl konkrétně jmenovat. Moderátor však naléhal tak moc, že se Klaus ml. vyjádřil obšírněji a některé z nich jmenoval.

„Tak Ježíši, tak Člověk v tísni dělá politiku, EDUin ve školství, tyhle všechny začleňovací a integrační, to jsou všechno organizace, co často lezou po ministerstvech a prosazují nějakou agendu. To jsou politické organizace. My teďka dáme návrh na změny rozpočtu a těmto organizacím navrhujeme 0 Kč z rozpočtu. Ten seznam uvidíte, pane redaktore,“ reagoval.

„Tak samozřejmě je to lobbing, je to personální propojení na různých ministerstvech, často na ministerstvu školství,“ vysvětlil.

Dodal také, že pokud chce člověk dělat politiku, pak má být v nějaké partaji, a ne se tvářit jako neziskovka a brát peníze z ciziny, ze státního rozpočtu apod. Poté se snažil vysvětlit, jako takové neziskovky politiku vlastně dělají.

Pokud jde o zahraniční financování neziskových organizací, moderátor připomněl znění programu Trikolóry: „Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působících v našem neziskovém sektoru.“

„Spousta té agendy je placena tu Norskými fondy, tu Sorosovými fondy a dalšími organizacemi, cizími zeměmi. Tady by minimálně mělo být jasné, že když ten člověk vyleze do televize a mluví tady, tak aby tady měl ‚Jsem agentem Norského království‘,“ zareagoval na téma.

Poté nastínil, jak by to vypadalo, kdyby jeho hnutí financovalo Rusko. „Představte si, že by Trikolóra měla peníze z Ruska, tak se všichni zblázníte a pokaždé, když otevřu pusu, tak tady budu mít nálepku ruský agent, že to určitě říkám proto, že můj chlebodárce mi to říká,“ uvedl a dodal: „My nebereme ani halíř z ciziny ani ze Slovenska, ale zrovna tak to musí platit pro ostatní. Pak když je nějaká organizace a jsou politické strany, myslím, že jsou tři, které pokud by neměly dary ze zahraničí, tak neexistují. To si sami zjistěte, které to jsou, a já si tedy myslím, že to správné není a minimálně to občané mají vědět. Když vyleze ten jejich předák a něco někde povídá.“