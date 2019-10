Bartoš triumfuje: Příběh Semín dneska skončil, v Radě ČTK zasedne pirátská nominantka

Šéf České pirátské strany poděkoval všem, kteří se na tomto „vítězství“ podíleli. Uvádí se, že se jednalo o poslední volné místo v Radě České tiskové kanceláře (ČTK).

„Rada ČTK kompletně zvolena. Usedne v ní Piráty nominovaná bývalá redaktorka BBC a ČT Angelika Bazalová. Díky všem, co se za to zasloužili i těm, co paní Bazalovou ve volbě podpořili,“ stojí v úvodu příspěvku.

„Pamatujete ještě příběh, že v Radě ČTK usedne pan Michal Semín? Tak tento příběh dnes skončil! P.S.: Děkuji i Josef Šlerka, který byl kandidátem v předchozích snahách zvolit námi navrhovaného kandidáta, ale kterého i přes jeho kvality sněmovní rozložení sil zvolit neumožnilo,“ dodal Bartoš na svém Facebooku.

Samotná Bazalová na to reagovala následovně: „Mám radost. Těším se na to a děkuju Pirátům, že si mě vybrali. A samozřejmě všem, kteří mi dali hlas. Zdá se, že to šlo napříč sněmovnou, což mě těší ze všeho nejvíc. Ještě jednou díky!“

V komentářích pod příspěvkem Bartoše se množily gratulace a pozitivní reakce. „Tak tohle mi vážně projasnilo den. Díky!“ napsal jeden z uživatelů.

„Skvělá volba, moc gratuluju,“ reagoval další.

O události na svém účtu na Twitteru informoval také Newsroom ČT24. Zmíněny byly i konkrétní výsledky.

„Rada ČTK je kompletní. Poslední volné místo obsadila Angelika Bazalová nominovaná za Piráty. Poslanci bývalou redaktorku ČT zvolili 131 hlasy. Bazalová tak porazila Michala Semína, kandidáta SPD – toho volilo 33 poslanců,“ stojí v příspěvku.

Rada ČTK je kompletní. Poslední volné místo obsadila Angelika Bazalová nominovaná za Piráty. Poslanci bývalou redaktorku ČT zvolili 131 hlasy. Bazalová tak porazila Michala Semína, kandidáta SPD - toho volilo 33 poslanců. #newsroomct24 pic.twitter.com/OchViyljpS — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 16. října 2019

​V olba členů Rady ČTK

Druhé kolo tajné volby proběhlo ve středu. A je patrné, že poslanci zvolili raději bývalou novinářku Angeliku Bazalovou než kandidáta SPD a místopředsedu spolku Akce D.O.S.T. Michala Semína. K volbě člena stačilo celkem 88 hlasů.

O výsledcích informoval předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

V současné době jsou na postu místopředsedy rady Jaroslava Wenigerová (ODS) a publicista Petr Žantovský (ANO). K dalším členům kromě Bazalové pak patří nedávno zvolený David Soukup (ANO), Pavel Foltán (ANO), Jana Gáborová (SPD) a exministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

Rada ČTK a ČTK

Rada ČTK představuje orgán, v jehož řadách působí celkem sedm členů. Jeho pomocí veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. K jejím pravomocích patří například jmenování či odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury.

Česká tisková kancelář je česká zpravodajská agentura A jedna z národních zpravodajských agentur, která vznikla v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 patří k veřejnoprávním institucím, které jsou majetkově i hospodářsky oddělené od státu. ČTK nepobírá žádné dotace ze státního rozpočtu. Má celkem 14 poboček v ČR a zahraniční zpravodaje ve třech zemích.