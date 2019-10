Miloš Zeman bude na několik dnů hospitalizován. Prý se jedná o rekondiční pobyt, uvádí Ovčáček

Jiří Ovčáček na svém účtu na Twitteru, stejně jako na Facebooku, sdílel několik článků, ke kterým napsal, jak to s hospitalizací české hlavy státu doopravdy je.

„Pan prezident má naplánován rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, který bude zahájen ve čtvrtek odpoledne a nejdéle potrvá do této neděle,“ cituje Ovčáček vyjádření, které poskytl médiím.

— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. října 2019

A vzápětí uvádí, že se nejedná o nic akutního.

„‪V žádném případě nejde o nic akutního, o žádný vážný zdravotní problém, kdy by bylo potřeba nějakého lékařského zákroku,“ řekl.

Nedávné vyšetření v nemocnici

Český prezident do nemocnice zamířil teprve nedávno, konkrétně 24. září. Tehdy se mělo jednat o běžnou návštěvu, která však trvala téměř pět hodin. Po této prohlídce měla hlava státu prohlásit, že je zdráva. Prezident prý byl jen mírně dehydratovaný a unavený, jinak byl v pořádku. Prozradil také, že bral infúze.

„S potěšením můžu oznámit, že jsme nenalezli žádné chorobné stavy. Byl velmi důkladně vyšetřen a až na mírné známky dehydratace a určité únavy, jsme nenašli žádný zdravotní problém. Myslím, že to je dobrá zpráva pro všechny, když je prezident republiky zdráv,“ prohlásil tenkrát tehdy ředitel pražské vojenské nemocnice Miroslav Zavoral.

Tentokrát bude nutná hospitalizace

A potvrdil to i samotný prezident: „Srdce bije jako zvon, plíce jsou čisté, jako by to nebyl kuřák, játra fungují, jako bych byl abstinent, ledviny jsou taky v pořádku a mohu pokračovat dál a dál.“

Do nemocnice ale pojede Zeman znovu, a to již ve čtvrtek. Dle mluvčího ale tentokrát bude muset být na pár dnů hospitalizován.

Ovčáček to vysvětlil tím, že chce být prezident fit na oslavy 28. října.

Miloš Zeman a zdraví

Český prezident letos oslavil své 75. narozeniny. Pokud jde o jeho zdravotní stav, hlava státu se dlouhodobě potýká například s neuropatií dolních končetin, ale také hůře slyší a trpí na nízký tlak. V minulosti ho trápila také cukrovka, která už ale dle jeho slov údajně odezněla.

— Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. října 2019

Není žádným tajemstvím, že je Zeman zarytým kuřákem. Svůj zlozvyk se ale kvůli zdraví snaží omezit.

„Zredukoval jsem spotřebu cigaret ze 60 na 40 a pokládám to za velký úspěch,“ řekl nedávno.

V poslední době bud zdravotní stav prezidenta zájem veřejnosti, a dokonce vyvolává různé spekulace.