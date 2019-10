„Má černobílé vidění světa.“ Zahradníková nazvala ideologickým rozhodnutí UP ocenit Schwarzenberga za rozvoj demokracie

Ve svém postu politička píše, že rozhodnutí její „alma mater“ univerzity je prý motivováno čistě ideologicky.

„Univerzitní půda by měla být prostorem, kde se střetávají různé názorové proudy. To stejné bych očekávala nejenom v rámci otevřené diskuze, ale také při udělování různých ocenění. Moje alma mater, olomoucká Univerzita Palackého, se bohužel rozhodla jít jinou cestou. Rozhodnutí ocenit pamětní medailí bývalé či stávající politiky Karla Schwarzenberga, Michaela Kocába, Magdu Vášáryovou a ombudsmanku Annu Šabatovou je motivováno čistě ideologicky. Všichni výše uvedení zastávají v podstatě jednostranné (politické) názory. V pořádku,“ píše.

V závěru příspěvku ale dodává, že by se „jednou ráda dočkala ocenění i takových osobností, které nemají pouze černobílé vidění světa“. Ke svému komentáři pak připojila odkaz na článek, který o dané věci pojednává.

Reakce na sociální síti

Lidé, kteří status Majerové Zahradníkové komentovali, je možné rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina s ní souhlasila, ta druhá nikoli.

„Opět Zuzko trefné a pravdivé,“ napsal jeden z uživatelů, který sdílel stejný názor jako politička.

A nebyl jediný. I další komentující přitakávali, že jim politička mluví přímo z duše. Další dodávali, že je výběr jmen letos opravdu „katastrofa“. Někteří se pak pozastavovali na tím, proč byli zrovna daní lidé vybráni.

Našli se ale i takoví, kterým ocenění zřejmě udělalo radost.

„A já jsem spokojená s oceněním právě těchto lidí. Prostě to tak na té univerzitě cítí a je to jejich právo,“ namítla jiná uživatelka.

Jiné pak poukázali na to, že nechápou, proč to Majerová Zahradníková vůbec komentuje. Další pak argumentovali tím, že to stejné dělají ale i jiné univerzity.

Pár jedinců se však pustilo i do samotné univerzity a zkritizovali její vedení. „Zpolitizované už opravdu vše, od MŠ až po ty VŠ,“ píší.

Někteří si dokonce stáli za tím, že by školy měly být apolitické a že by udělovat nějaká vyznamenání či medaile v dané oblasti.

Ocenění UP za rozvoj demokracie

Univerzita Palackého v Olomouci se u příležitosti listopadových oslav 30. výročí sametové revoluce rozhodla, že ocení několik osobností za rozvoj demokracie.

Oslavy se budou konat od 11. do 19. listopadu v, a to i formou různých besed, výstav, koncertů, křtů knih a happeningů. Na oslavy dorazí řada významných osobností. Podle informací cel akce vyvrcholí společným happeningem města a univerzity v neděli 17. listopadu na Palachově náměstí. V tentýž den se ale rozezní zvony v katedrále a ve všech olomouckých kostelech, stejně jako se uskuteční okupační stávka na filozofické fakultě. Ta má být připomínkou listopadové dění na fakultě.

Uvádí se, že pamětní medaile dostanou ocenění dne 12. listopadu v Arcibiskupském paláci.

„Jsme velice rádi, že naše pozvání přijalo hned několik osobností, které se významně podílely na formování demokratických hodnot v české a slovenské společnosti,“ řekl k věci rektor UP Jaroslav Miller.

K oceněným osobnostem letos můžeme zařadit politika Karla Schwarzenberga, hudebníka a aktivistu Michaela Kocába, diplomatku a herečku Magdu Vášáryovou, ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, ombudsmanku Annu Šabatovou nebo emeritního rektora Josefa Jařaba.