„To se panu pirátskému primátorovi věru nebude líbit.“ Praha má podle Babiše převést státu budovy Nemocnice Na Bulovce

Český premiér Andrej Babiš na středeční návštěvě Nemocnice Na Bulovce prohlásil, že by Praha měla převést své nemocničního zařízení státu. Dodal také, že by tak měla učinit za symbolickou jednu korunu. Informoval o tom poté i na svém účtu na Twitteru.

Když nevyšly Letňany, tak se zaměříme na Bulovku?

Babiš kromě prodeje za jednu korunu mluvil také o směně.

„Bulovka. Byl jsem v šoku, že v roce 1931 byla nejmodernější nemocnicí Evropy. Tak to už fakt neplatí. Po jednání s vedením ale víme, co dělat. @adamvojtechano napíše @ZdenekHrib a požádá ho, aby Bulovku převedl na stát. Třeba za 1 Kč. Nebo směna. Nemocnice musí mít jednoho pána,“ napsal na sociální síti.

​V této souvislosti český premiér také připomněl kauzu Letňany. „Pokud se neumíme domluvit na Letňanech, tak doufám, že si magistrát bude vědom toho, že tady všechno stojí,“ uvedl.

Tím se snažil poukázat na Prahou upřednostňovanou možnost postavit novou nemocnici na pozemcích v Letňanech. Tam totiž Babiš prosazuje úřednickou čtvrť.

Vojtěch o dané situaci

Pokud jde o ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ten na Twitteru slova Andreje Babiše potvrdil.

„Nemocnice Na Bulovce je zanedbaná a potřebuje nutné investice. Problém je, že část budov patří Praze. To blokuje další modernizaci nemocnice. Dohodli jsme se s @AndrejBabis, že oslovím pana primátora dopisem, ve kterém ho požádám o převedení majetku na stát,“ uvedl.

​Podle informací patří dvě třetiny budov v areálu právě Praze. Zbytek pak spadá pod nemocnici. A bohužel se zatím nepodařilo věc vyřešit.

„Budeme hledat řešení směny, nemůžeme ale dlouho čekat. A Praha by se měla podílet na investicích, například do chirurgie,“ nechal se slyšet Vojtěch s tím, že na rekonstrukci pavilonu chirurgie by padlo asi 500 milionů Kč.

„Musíme se s Prahou dohodnout a odblokovat kvůli lidem situaci. Investovat tam. Nesnít o výstavbě nové, to je nesmysl,“ podotýká.

Do modernizace zmiňované nemocnice by podle jejího vedení bylo zapotřebícelkem 6,5 miliardy korun, přičemž zhruba 2,8 miliardy investic by si vyžádaly městské budovy. Babiš dodal, že je řeč o Gynekologicko-porodnickém pavilonu i o Centrálním urgentním příjmu, což je dle jeho slov deset let starý projekt.

Premiér navíc doplnil, že Bulovka je v současnosti velmi populární mezi mladými matkami. „Rozjeli skvělé Centrum porodní asistence. Za osm měsíců tam porodilo přes 230 žen, 70 % z nich jen s porodní asistentkou. Zájem je obrovský, příští rok to má být až 600 porodů. Samozřejmě podpoříme investice na modernizaci centra,“ řekl.

Nemocnice v dluzích

Uvádí se, že v loňském roce nemocnice zaznamenala ztrátu asi 260 milionů korun a její dluhy činily více než 960 milionů korun, přičemž přes tři čtvrtiny už byly po splatnosti. Pohledávky za 450 milionů korun měla odkoupit jedna banka a splátky zařízení rozložila na období osmi let. A právě kvůli dluhům nemocnice nedisponuje vlastními penězi na své investice.

Reakce na středeční návštěvu nemocnice

O návštěvě premiéra a ministra zdravotnictví na Bulovce informoval i Úřad vlády ČR na Twitteru.

„Premiér @AndrejBabis s ministrem @AdamVojtechano navštívili další pražskou nemocnici, tentokrát @NaBulovce. S vedením nemocnice diskutovali o současném nevyhovujícím stavu vybraných budov a o nutných budoucích investicích,“ stojí v příspěvku.

​K věci se vyjádřil také oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten napsal, že se tento krok nejspíše nebude zamlouvat Pirátům.

„To se panu pirátskému primátorovi věru nebude líbit! Pozemky Nemocnice Na Bulovce s krásným výhledem na metropoli jsou tak lákavé pro pořádný developerský projekt...“ uvedl.

​Ovčáček tak zřejmě narážel na to, že byla Bulovka zmiňovaná v souvislosti s plány na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že by bylo možné, aby se tam nemocnice ze současného areálu přestěhovala do novostavby.