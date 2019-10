„Jste nástrojem hybridní války, kterou používá Rusko.“ Během debaty poslanců o výročních zprávách ČT bylo víc než dusno

Debatu zahájil poslanec hnutí ANO Pavel Juříček, který prohlásil, že zprávy o hospodaření ČT nemůže podpořit. „Když přišlo téma hospodaření České televize, tak já jsem se na to samozřejmě také podíval a hned jsem zjistil, že tady ve státě dánském není něco v pořádku. Následně nato, abych nebyl nařčen z nějaké předpojatosti, jsem si zadal svůj vlastní nezávislý externí audit hospodaření České televize,“ začal Juříček, ale zmíněný audit zveřejnit odmítl.

„Když se podíváte i na výsledovky roku 2016 a 2017, tak tam vidíte zhruba každý rok v běžném roce půl miliardy ztrátu, která je nicméně pak vyrovnána fondem televizních poplatků. Na to, že má ČT zhruba necelých sedm miliard obratu, tak aby každý rok ztrácela zhruba půl miliardy, někde mezi 300 až 500 miliony každý rok, a dováděla to překrytím fondu televizních poplatků a svým finančním majetkem, tak je to alarmující pro všechny z vás,“ postěžoval si poslanec Juříček s tím, že podle něj hrozí zvýšení televizních poplatků.

„Rada ČT je panoptikum lidí, kteří si hrají na to, že nějakým způsobem kontrolují ředitele ČT,“ prohlásil Juříček. Českou televizi označil za „smrtící mix pomalu umírající organizace“.

Vystoupení vládního poslance vyvolalo bouřlivé emoce. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek zdůraznil, že zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňování základních prvků demokracie.

„Jste nástrojem hybridní války, kterou používá Rusko,“ vyčetl kolegovi Bartošek.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna následně Bartoška okřikl, že se nemá starat o to, kdo je sociální demokrat a kdo není: „Nekádrujte tady. Není vaším poselstvím rozhodovat, kdo je a kdo není sociální demokrat, já se taky nestarám, kdo jste křesťan a kdo už satanista nebo neomarxista.“

Na Juříčka reagoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který poukazoval na to, že poslanci mají zrovna na stole návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a návrh státního závěrečného účtu.

„Kde se ve vás, pane poslanče Juříčku, bere toto pokrytectví, když pro ČT hlasovat nebudete, ale státní rozpočet hájíte a hlasovat pro něj budete? Kde se ve vás bere ta arogance vůči daňovým poplatníkům, že jste schopen na jedné straně pranýřovat stovky tisíc a na druhé straně tolerujete desítky miliard?“ vyčetl Kalousek poslanci za ANO, jehož argumenty označil za zcela falešné a pokrytecké.

„Na Českou televizi, Rozhlas i ČTK je vyvíjen nepřiměřený tlak ze strany politiků, kteří zpochybňují jejich vyváženost a vytvářejí nebezpečné návrhy, jakým byl nápad redaktory vybírat ve volbách,“ uvedl šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Dodal, že je více důležité pečovat o ochranu nezávislosti těch veřejnoprávních.

K rozpravě se vyjádřil předseda SPD Tomio Okamura. „No, my tady diskutujeme o České televizi, která je placena koncesionářskými poplatky téměř všech občanů České republiky. Teď jsem se díval na ČT24 a já jsem myslel, že to běží v přímém přenosu. Protože, když se špiní Okamura, Babiš nebo Zeman, tak to přece běží v přímém přenosu, a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách v ČT24 na České televizi je to v Událostech. V Událostech, komentářích to rozebírají všichni. Já koukám, že tam běží jiné zprávy a v přímém přenosu to není. Čeho se Česká televize bojí?“ prohlásil mimo jiné místopředseda Poslanecké sněmovny.

Poslanci o výročních zprávách ČT z let 2016 až 2018 debatovali během letošního roku už několikrát, nikdy se ale nedostali k hlasování. Ve čtvrtek 17. října budou zákonodárci zřejmě debatovat po odpolední přestávce až do večerních hodin. Pokud by Sněmovna neschválila dvě výroční zprávy, mohlo by to v důsledku vést ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka.