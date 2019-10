„Mirko, proberte se!” Okamura přistihl Němcovou při lži na ČT. Za pravdu a lásku bojuje jen na oko, tvrdí

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura obvinil poslankyni ODS Miroslavu Němcovou ze lži. Důvodem je její prohlášení v pořadu Události, komentáře ČT, kde tvrdila, že SPD navrhuje zvláštní daň, ze které by se financovala Česká televize.

Debata mezi Němcovou a šéfem poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou se odehrála večer po projednávání výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize. SPD dlouhodobě kritizuje Českou televizi za údajnou neobjektivitu jejího zpravodajství.

Poslanci hnutí proto prosazují zrušení koncesionářských poplatků, odvolání současného ředitele televize Petra Dvořáka a přeměnu ČT na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Zákon o zrušení poplatků předložilo SPD tento týden.

Němcová ale návrh na přeměnu televize na státní příspěvkovou organizaci, která by byla financována z rozpočtu, přirovnala k uvalení speciální daně na placení ČT. Tuto interpretaci Okamura u sebe na Facebooku důrazně odmítl a obořil se na Němcovou s tvrdou kritikou.

„Mirko, proberte se a už nelžete! Tohle přece není ta ‚pravda a láska‘, za kterou (jen na oko) bojujete!“ vzkázal jí přes sociální síť. „Navíc to řekla zákeřně ve svém závěrečném slově, takže další host pořadu Radim Fiala (SPD) již nedostal prostor na reakci, aby její lež odmítl,“ poznamenal.

„Dnes je hospodaření ČT mimo tuto kontrolu, takže je netransparentní,“ zdůraznil Okamura.

Okamura zopakoval to, co v debatě řekl Radim Fiala. Podle něj má být ČT příspěvkovou organizací pod kontrolou NKÚ. Podotkl, že podobná pravidla platí i v dalších demokratických zemích v Evropě.

Fiala v pořadu odmítl, že by se zrušení koncesionářských poplatků rovnalo uvalení zvláštní dani. Rovněž popřel, že by změny, které navrhují poslanci SPD, mohly vést k politickým tlakům na ČT.

„Já bych nezaváděl speciální televizní daň. Prostě by to byla státní příspěvková organizace, která by čerpala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Bylo by to navázáno na HDP, takže žádné tlaky by tam nebyly. Maximálně bychom se bavili o objektivitě a neobjektivitě,“ uvedl Radim Fiala v pořadu Události komentáře.

„Naopak Miroslavu Němcovou z tzv. demobloku nechá v klidu mluvit. To je ta vyváženost vysílání v pojetí ČT…“ dodal.

Jednání o výročních zprávách

Okamura dále obvinil moderátora pořadu Martina Řezníčka z toho, že Fialovi neustále skákal do řeči a nenechal ho dokončit svou myšlenku. „Jen protože Radim neříká to, co chtějí v ČT slyšet,“ míní šéf SPD.

Poslanci ve čtvrtek 17. října jednali pět hodin o výročních zprávách ČT. Ve Sněmovně dnes leží výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016, 2017 a 2018, které předložila Rada České televize, čili kontrolní televizní orgán. K samotnému hlasování se však poslanci nedostali.

Pokud Sněmovna některou výroční zprávu dvakrát po sobě neschválí, poslanci mohou odvolat celou Radu České televize, což by mohlo vést i k odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje nevyváženost zpravodajství veřejnoprávní televize i systém koncesionářských poplatků. ČT kvůli neobjektivitě kritizuje i premiér Andrej Babiš (ANO). Nicméně šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek přislíbil, že poslanci hnutí výroční zprávy podpoří. Hnutí ANO k tomu přiměli koaliční sociální demokraté, kteří výroční zprávy hodlají podpořit.

Výtky vůči ČT ale směřovaly i na její hospodaření a podle některých zákonodárců se její ředitel Petr Dvořák nachází ve střetu zájmů.

Opoziční poslanci mají za to, že tak vyostřená debata kolem výročních zpráv představuje způsob nátlaku na ČT.

„Kolem žádné nebyl takovýhle cirkus. Nenajdete jiné vysvětlení, než že to je takové to dušení žáby v zahřívající se vodě a volání České televize k poslušnosti, neboli normalizaci,“ poznamenala Němcová v pořadu Události komentáře.

„Je to důkaz zvyšujícího se politického tlaku, kdy je debata o hospodaření ve skutečnosti jen způsobem, jak Českou televizi zastrašit,“ uvedl Dvořák v ČT.

Stejného názoru je i generální ředitel televize. Ten prohlásil, že během debaty zaznívaly lži, polopravdy a manipulace.

Opozice v pátek navrhne termíny pro projednání výročních zpráv ČT v příštím týdnu. Pokud opoziční strany nezískají podporu, požádají o svolání mimořádné schůze.