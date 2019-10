Čeští politici mají pochybnosti o příměří v Turecku. Někteří chtějí, aby byl na Turecko vyvíjen tlak i pomocí EU

Veselý si tak myslí, že Spojené státy americké toho moc nevyjednaly. Proč?

„Pokud jde o klid zbraní, pak pokud bude dodržován, situaci to v tuto chvíli řeší. Nicméně je nutné dále vyvíjet tlak na Turecko, aby přestalo s agresí a stáhlo svá vojska ze Sýrie. A v tomto směru toho Spojené státy mnoho nevyjednaly,“ řekl.

EU by měla zakročit

„Nyní zaplať pánbůh alespoň za to pětidenní příměří, kdy nebudou trpět zejména civilní obyvatelé,“ uvedl a dodal, že by se však EU s tímto dočasným řešením neměla nechat umlčet.

Kromě něj se k situaci vyjádřil i šéf evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Ten požaduje, aby do jednání aktivně zasáhla i Evropská unie . Dodal také, že by o to měl usilovat premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho mínění je jediným účinným a dlouhodobým řešení trvalý mír.

„Měla by (EU, pozn. red.) aktivně vstoupit do jednání. Pan premiér by měl i tlačit na kolegy v Evropské radě, aby zaúkolovali Evropskou komisi, aby vypracovala do budoucna páky na Turecko, aby se situace v regionu trvale uklidnila,“ nastínil svou představu o řešení situace.

Je to humanitární akt

Poslanec za Piráty Jan Lipavský pohlíží na dojednané příměří jako na humanitární akt. Ten podle jeho mínění dává šanci obyvatelstvu opustit oblasti bojů.

Turecko vyhrožuje Evropě miliony běženců. Evropa doufá, že jen blufujehttps://t.co/ZN1PF73Phe — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 17. října 2019

„Pokud Kurdové přistoupí na podmínky a stáhnou se, tak je to jejich prohra. Dlouhodobě je naprosto nepřijatelné, aby Turecko okupovalo sever syrského území. Evropa musí pokračovat v hledání jednotného postoje k agresivnímu tureckému režimu prezidenta Erdogana,“ dodal k věci.

Jana Černochová z ODS, která je předsedkyní výboru pro obranu, zase na tomto příměří pozitivně ohodnotila, že na určitý čas zastaví krveprolití.

„Za dostatečnou ji nepovažuji, neboť není trvalým mírovým řešením, je však pravděpodobně maximem možného za dané situace. Turecko by mělo dát jasné záruky, že nebudou pokračovat útoky na civilní obyvatelstvo a jeho decimace,“ řekla.

Politici mají o příměří jisté pochybnosti

Zdůraznila však, že by se neměla opomínat skutečnost, že z vězení spravovaných Kurdy prchají teroristé Islámského státu *. „Což je další velký problém, za který nese Turecko odpovědnost, a nesmíme před tím zavírat oči,“ uvedla.

Mezi jedince, které mají o tomto příměří jisté pochybnosti, patří například předseda poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský. Podle něj to totiž vypadá, že kurdské síly by se měly stáhnout a nechat na místě těžké zbraně, kdežto turecké jednotky se stahovat nebudou.

„Přijde mi to jako výzva „dobrovolně se odzbrojte a vypadněte“. Nevím, ale takto si operaci „Pramen míru“, jak si ji Turecko, dle mého cynicky, pojmenovalo, nepředstavuji,“ reagoval.

Na jisté nesrovnalosti upozornil i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Ten se odkazoval na informace agentury Reuters, které pojednávaly o tom že u pohraničního města Rás al-Ajn je dnes i dál slyšet střelba.

„Příměří určitě zabrání masakru Kurdů a dalším obětem civilistů. Znamená to ale také, že turecký diktátor získal kus Sýrie bez boje a splnilo se mu to, kvůli čemu to 9. října rozpoutal,“ konstatoval.

Trump: Bylo nutné jednat tvrdě, ale spravedlivě, abychom jí dosáhli.https://t.co/LsPVGNk1GK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18. října 2019

Nová dohoda o příměří

Americký viceprezident Mike Pence po čtvrtečním jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem oznámil, že se země dohodly na dočasném příměří v Sýrii.

„Turecko zastaví palbu, aby umožnilo silám YPG (Lidové obranné jednotky, pozn. red.) vstoupit do bezpečnostní zóny během 120 hodin. Všechny vojenské operace pod záštitou Pramenu míru budou zastaveny okamžitě po stažení sil YPG,“ řekl Pence pro Fox News.

Podle jeho slov se obě strany dohodly zejména na to, že USA přispějí k odstranění kurdských útvarů. Současně bude demarkační linie, za níž budou vyvedeny kurdské útvary, vést přibližně 30 kilometrů jižně od hranic Sýrie s Tureckem.

„Naše administrativa je již v kontaktu se syrskými obrannými silami a my jsme již začali napomáhat jejich bezpečnému stažení z bezpečnostní oblasti v Sýrii, která se nachází na jihovýchodní hranici Turecka, která je široká asi 20 mil (zhruba 30 kilometrů),“ řekl Pence.

Uvádí se, že Washington obdržel od Kurdů ujištění o jejich organizovaném odchodu z hranice s Tureckem. „Pokud jde o YPG, syrské kurdské ozbrojené síly, obdrželi jsme z jejich strany záruku, že se stáhnou. Vděčně tuto příležitost příměří přijaly, aby se dostaly do bezpečné zóny,“ ujistil Pence, jehož vystoupení v Ankaře vysílala televizní stanice Fox News.

Americký viceprezident také oznámil, že Spojené státy nemají v úmyslu vést vojenské akce na severovýchodě Sýrie a že se omezí pouze na diplomacii.

* IS - teroristická organizace zakázaná v Rusku