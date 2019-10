Rektor Zima se omluvil za smlouvu s Home Creditem. Nenávistný „liberální" kulturkampf dorazil i na UK, reaguje Ovčáček

Na pátečním zasedání velkého senátu Univerzity Karlovy se rektor Tomáš Zima omluvil za to, že neodhadl reakci, která vznikne kvůli smlouvě se společností Home Credit.

„Smlouvu jsem uzavíral v dobré víře, protože víte sami, že je potřeba získávat zdroje na aktivity, které nelze hradit z jiných prostředků. Moje motivace byla podpora těchto činností,“ řekl Zima na zasedání senátu.

Část akademické obce požadovala, aby vysvětlil, proč umožnil nyní již zrušené partnerství nejstarší univerzity v ČR se společností spojenou mimo jiné s nezákonnými exekucemi. Nejrazantnější část akademiků navíc vyžadovala odvolání rektora.

„Omlouvám se za to, že jsem neodhadl reakci, která proti smlouvě vznikla,“ uvedl Zima.

Pro kritiky také dodal, že jakýkoli partner a kdokoli nesmí akademická práva a svobody univerzity ani jinde omezovat.

Rektor Tomáš Zima tak na dnešním zasedání kromě omluvy nabídl vytvoření pracovní skupiny, která bude definovat parametry pro spolupráci školy s komerčními partnery. Senát se následně po téměř dvouhodinové diskusi jednoznačně shodl na zřízení dané skupiny.

Zcela nové jsou ovšem pochybnosti senátu kolem údajných Zimových kontaktů na čínské diplomaty. Univerzitní sinologický projekt Sinopsis upozornil, že čínský komunistický tisk popisuje setkání zástupce vedoucího mezinárodního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny Kuo Je-čoua se Zimovým poradcem Luďkem Podolou. Česká strana o setkání mlčela.

Miloš Zeman poslal osobní dopis prezidentovi ČLR. Víme, co v něm stojhttps://t.co/EdDgwKGjXh — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 17, 2019

„Zpravodajské služby včetně BIS varují, že se Čína snaží ze strategických důvodů získávat co nejvíce kontaktů a informací od evropských odborníků a akademiků. Pokouší se navíc skrze nejrůznější smlouvy zavázat co nejvíce českých institucí, které by potenciálně mohly kritizovat čínskou autoritářskou politiku,“ uvedl deník Referendum v článku ze 17. října o nadcházejícím patečním zasedaní.

Kriticky na situaci zareagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„‪Nenávistný ‚liberální‘ kulturkampf dorazil i na Univerzitu Karlovu. Ostatně, v kádrování mají tradici. Za druhé republiky zde svrhli sochu TGM, iniciativně postupovali proti židovským studentům, po únoru 1948 vyhazovali studenty buržoazního původu,“ uvedl v pátek na sociální síti.

Na rektorovu omluvu Ovčáček napsal: ‪“Tak tomu se říkávalo ‚čínská sebekritika‘.“

Kauza Home Credit

Vedení Karlovy Univerzity čelilo za partnerství se soukromou firmou Home Credit od začátku října tvrdé kritice. Společnost patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, který se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Společnost od smlouvy po kritice odstoupila.

V současné době se PPF zaměřuje především na spotřebitelské financování, maloobchodní prodej, pojišťovnictví, bankovnictví a obchodování s nemovitostmi. PPF Group nyní působí ve 23 zemích světa na třech kontinentech se sídlem v Nizozemsku.