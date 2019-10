Korupce na ministerstvu. Detektivové kvůli státní zakázce na 40 milionů zasahovali na resortu vnitra

„Můžeme potvrdit, že na ministerstvu vnitra včera zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ uvedla v pátek 18. října mluvčí daného resortu Hana Malá a dodala: „Policii poskytujeme maximální součinnost. Podle našich informací se kauza netýká současného vedení ministerstva.“

Mluvčí hasičů Rudolf Kramář pro server potvrdil i policejní zásah v centrále hasičů.

Uvádí se, že v povolení k domovní prohlídce je podle informací portálu zmíněna státní zakázka na simulaci zásahů u leteckých nehod, na niž v roce 2017 vyčlenilo ministerstvo vnitra 40 milionů korun.

Vyšetřovatelé však odmítají oficiálně potvrdit, zda kanceláře vnitra prohledávali opravdu kvůli tendru na simulace. „Včerejšího dne NCOZ skutečně provádělo zajišťovací úkony, ale nemohu komentovat kde a v jaké trestní věci. Mohu pouze potvrdit, že je to v mnou dozorované věci,“ reagoval dnes na otázky státní zástupce Zdeněk Matula, který, mimo jiné, dohlíží na kauzu podnikatele Horáčka.

Podnikatel Tomáš Horáček byl dříve obviněn z korupce a manipulací se zakázkami v pražských nemocnicích, konkrétně Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. V lednu letošního roku byl státním zástupcem z vazby propuštěn.

Tomáš Horáček usiluje o status spolupracujícího obviněného v kauze simulace letecké katastrofy. Ve své výpovědi již dříve podnikatel poskytl podrobnější informace. Při té příležitosti zmínil obviněnou bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a manželku Daniela Pálka z firmy TSB, který se také ocitl na seznamu dříve obviněných osob, a to kvůli tendru na úklid na Bulovce.

„Vrbovská se domluvila s paní Pálkovou, že paní Pálková zajistí prostřednictvím své funkce na ministerstvu vnitra grant pro tehdejšího blízkého přítele dr. Vrbovské. Domluvily se, že nastaví a vypíšou grant, který bude předem nastaven na daného uchazeče nebo zájemce,“ nadiktoval do policejního protokolu Horáček. Grant na simulaci letecké katastrofy měl být podle policejních poznatků součástí „výměnného obchodu“ mezi zainteresovanými.

Šéf ministerstva vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechtěl čtvrteční zásah komentovat. „Nemohu to dále komentovat. Děkuji za pochopení,“ ponechal bez komentáře dotaz, zda se policejní prohlídka týkala právě Pálkové a čtyřicetimilionové zakázky.

Rozkradená nemocnice

V loňském roce Nemocnice Na Bulovce zaznamenala ztrátu asi 260 milionů korun a její dluhy činily více než 960 milionů korun, přičemž přes tři čtvrtiny už byly po splatnosti. Pohledávky za 450 milionů korun měla odkoupit jedna banka a splátky zařízení rozložila na období osmi let. A právě kvůli dluhům nemocnice nedisponuje vlastními penězi na své investice.

Do této nemocnici ale hodlá investovat vláda. Ve středu 16. října premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem tuto nemocnici navštívili.

Do modernizace zmiňované nemocnice by podle jejího vedení bylo zapotřebí investovat celkem 6,5 miliardy korun, přičemž zhruba 2,8 miliardy investic by si vyžádaly městské budovy.