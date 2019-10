Kolem ČT to vře. „Staré krysy vylézají z kanálů.“ Kotrba tvrdě odpověděl kavárně. Šafr se bojí o Moravce a Fridrichovou

Podle analytika nejsou důvodem pro odvolání Rady ČT vykonstruované ekonomické kauzy, ale to, že „zprávy Rady ČT o činnosti ČT o neobjektivitě a nevyváženosti mlčí“. Jako příklad Kotrba uvádí, že ČT „dodnes ohýbá realitu – při analýzách uprchlické legislativy, při hodnocení ve zpravodajství na tyrany a demokraty… anebo při hodnocení kulturní politiky a kroků bývalého ministra“.

V rozhovoru si rovněž stojí za tím, že by televize měla být v první řadě objektivní a měla by dodržovat zákon.

„Svoboda nestojí nad zákonem, který ji reguluje. Bylo by dobré, aby si to uvědomili všichni. Radní, ředitel i redaktoři. Lze být absolutně nezávislý. I na zákonu. Ale v poušti a za své. Ne v Česku za peníze občanů. Televize veřejné služby musí sloužit jak komunistům, tak antikomunistům. Bílým i černým. Obě skupiny si toho musí být vědomy a musí patřičně omezit svou politickou nelibost. Jen tak může televize sloužit celé společnosti,“ řekl Štěpán Kotrba v rozhovoru pro portál Parlamentní listy.

Komentátor Fendrych: Pád Rady ČT, jasný pokus o ‚převzetí‘ televize lidmi okolo Babiše

O den později se objevila reakce na Kotrbovo prohlášení. Martin Fendrych ve svém komentáři pro server Aktuálně.cz pod názvem „Ničitelé svobody potřebují vypnout Českou televizi. Objektivita jim překáží“ píše, že se tyto výroční správy dají výborně použít jako „tlačák“, mučicí nástroj zabořený do slabin veřejnoprávní televize.

„To je nebezpečí pro liberální demokraty, kteří si význam ČT uvědomují,“ uvádí.

Dále cituje výrok Kotrby jako odpůrce ČT o tom, že „Dvořákova ČT neplní společenskou smlouvu, kterou se zavázala k neutralitě ve zpravodajství a k vyváženosti v publicistice dle zákona. Je pro-fašisticko-ukrajinská čili pro-kyjevská, až fanaticky proti-ruská a proti-čínská, proti-íránská a proti-turecká, pro-palestinská a proti-sionistická, pro-unijní, pro-NATO, pro-USA“. Podle Fendrycha je v názoru Kotrby všechno „scuknuté do jednoho veleplivance“.

„Shluk naprostých nesmyslů, pravda prohozená za lež, Rusko a Čína jako O. K. země. Kde a kdy byla ČT ‚proti-sionistická‘? Blbost, negovaná realita, fejky,“ reaguje na jeho slova Fendrych.

Podle jeho názoru „pád Rady ČT, jasný pokus o ‚převzetí‘ televize lidmi okolo Babiše (ANO), Okamury (SPD) a Filipa (KSČM), by nepochybně vyvolal masivní protesty, o něž premiér nestojí“.

„V postkomunistických zemích hrají veřejnoprávní média zásadní roli, jsou masově sledovaná a povinná sdělovat ověřené informace. O ty ale jak populisté, tak dezinformátoři nestojí. Potřebují televizi, která bude vysílat o chemtrails a dalších konspiračních teoriích, bude proruská a pročínská, tedy antidemokratická, protibruselská, protože EU je nutno rozbít, prozemanovská, probabišovská, okamurovská, antiuprchlická a antihumánní za každou cenu,“ dodal Fendrych.

Šéfredaktor Šafr: Boj o ČT je také zápasem o postoj k rusko-ukrajinské válce

Na webových stránkách deníku FORUM 24 se k celkové situace vyjádřil i šéfredaktor Pavel Šafr. Podle něj v Česku pokračuje likvidace svobody snahou zemanovských sil odstranit z České televize poslední samostatně myslící kritické novináře, a především jde o Václava Moravce, Marka Wollnera a Noru Fridrichovou.

„Tím by z obrazovky veřejnoprávní televize definitivně zmizela kritická žurnalistika, snaha o objektivní pohled na domácí dění a informování o tom, co se držitelům moci nepovedlo. To je obsah souboje, který se vede v Poslanecké sněmovně při projednávání výročních zpráv České televize,“ napsal Šafr.

Dále také odkazuje na rozhovor Kotrby, který podle Šafra „v kostce řekl, o co těmto putinovským špinavcům opravdu jde“. A jde o otázky geopolitiky.

„Chtějí, aby se Česká republika otevřeně postavila na stranu agresivního a nedemokratického Putinova Ruska. Na stranu agresora proti jeho oběti, tedy proti těžce zkoušené Ukrajině,“ tvrdí.

Podotýká přitom, že „Česká televize v žádném případě nešíří žádnou proukrajinskou propagandu, ale informuje podobně jako všechna seriózní média západního světa“.

„A to je to, co proruské frontě vadí. Vadí jí zejména pravda,“ píše Šafr.

„Celá ta široká fronta komunistů, proruské části sociálních demokratů, estébáků z ANO, klausovců a hnědých extremistů od Okamury usiluje o to, aby se z České republiky stala znovu kolonie Ruska. Je to docela obyčejná vlastizrada a útok na naše národní zájmy. A my teď vlastně jenom čekáme, jestli nám hodný pan Babiš nechá zprávy České televize svými poslanci schválit, protože si stále ještě hraje na evropského politika,“ popisuje celou situaci šéfredaktor.

Staré krysy vylézají z kanálů

Štěpán Kotrba dnes na své facebookové stránce odpověděl svým kritikům:

„Jsem rád, že mě bývalý náměstek ministra vnitra Rumla, dnes převlečený za novináře, kritizuje... Člověka hned potěší, když staré krysy vylezou z kanálů,“ napsal ve svém příspěvku.

Dále podotkl, že na svém názoru na nekvalitu zpravodajství a publicistiky České televize nehodlá nic měnit. „Dvořák by měl jít. Co nejdřív,“ uvedl.

„Kritici ČT, včetně mě, chtějí televizi, která bude vysílat objektivně a vyváženě, jak jí ukládá zákon. Objektivně a vyváženě o Rusku i Číně, dokonce i o Venezuele, bude neutrální k existenci EU a bude dávat odpovídající prostor i kritikům bruselské arogance. Která bude skutečnost reflektovat a ne vytvářet. Aby se brexit nepřelil v czexit. Která nebude každý den urážet prezidenta, intrikovat s důstojníky tajných služeb a státními zástupci proti premiérovi, bude dávat prostor politikům dle zásady odstupňované rovnosti tak, jak jí určuje zákon a Nejvyšší správní soud. Která nebude ignorovat odpůrce amerického radaru v Brdech ani welcome politiky vůči muslimským uprchlíkům,“ vysvětlil svůj postoj Kotrba.