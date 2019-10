Podporujete Zemana? Dostanete nálepku ruského trolla. Politický marketér promluvil o polarizaci české společnosti

Politický marketér Karel Křivan se s obavami dívá na to, jak je moc česká společnost rozdělená, a jak si spolu lidé z různých táborů přestávají povídat. „Z toho mám fakt strach. Prostě nepůjdu s Tomášem na pivo, protože je Sparťan. ... Jestli ty druhý budeme považovat za ďábly a nebudeme s nimi mluvit, tak ty problémy mohou být fatálnější, než je nezvolený prezident,“ varoval Křivan.

Zhodnotil situaci v české společnosti i na příkladu výsledku prezidentských voleb.

„Ta skupina, která prohrála volby, je natolik frustrovaná, podle mě je to podobný v Americe, že místo přiznání si chyby a řešení toho, že většina lidí prostě nechce náš koncept, což není v demokracii zase jako žádná hrůza, tak vidí buď spiknutí, když se zastanete prezidenta, tak jste ruskej troll, vidí za tím věci, který za tím nejsou, a nevidí chyby vlastní komunikace,“ uvedl.

Poukázal i na to, že prakticky všichni političtí oponenti mají problémy v komunikaci s voliči, což vidí jako vážný problém hráčů. „Kolik vzdělaných umělců uráží Miloše Zemana, což jsou naši sousedi a nevím, co si myslí, že se s nima stane. Místo toho, abychom se zajímali o to, proč volí (Miloše Zemana), tak o nich šmahem řekneme, že to jsou nevzdělanci, což ta druhá strana samozřejmě využije,“ upozornil.

Politický marketér tvrdí, že současná pravicová opozice dělá velkou chybu, že se snaží spojit předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) a Miloše Zemana. Místo hádání se mezi sebou by se měli soustředit na své sjednocení a rozdělení svých oponentů.

Křivan také promluvil o hlavní chybě, kterou dělají Piráti ve své kampani.

„Nemáte v kampani vyvyšovat svou morálku nad morálku svých oponentů, protože když vám je víc než třicet, tak už každý udělal něco, co by nechtěl ráno vědět,“ upozornil marketér.

Pustil se následně do vedení Prahy, které by mohlo aspoň částečně vrátit důvěru v politiky, kdyby přiznalo chybu, a jelo by se dál. Upozornil i na chybějicí vize rozvoje města. Zvlášť zmínil chyby primátora hlavního města a člena Pirátské strany Zdeňka Hřiba.

„Pan primátor nefunguje jako primátor, on se chová jako předseda pirátský strany v Praze a mluví jen ke svým voličům. A Praha zase stojí. Ona už to přestává být legrace, protože už je to šestej rok,“ řekl Křivan.

Krok vedení Prahy způsobil poškození čínsko-českých vztahů

Na začátku října Rada hlavního města rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Dříve čínská strana postup Prahy označila za poškození oboustranných vztahů a zrušila cesty několika českých hudebních souborů do země.

Český ministr zahraničních věcí Petříček ihned zareagoval na rozhodnutí Rady tím, že Praha by neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky.

Zrušení smlouvy už kriticky komentovali předseda SPD Tomio Okamura či odborník na geopolitiku a sinolog, profesor Jan Campbell. „Tak se postupuje možná v předválečném stavu, ale nepostupuje se tak ve slušné mezinárodní politice,“ reagoval na situaci i prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček v nedávném rozhovoru.

Zemanův dopis prezidentovi ČLR

Kvůli situaci mezi Pekingem a Prahou poslal Miloš Zeman 16. října osobní dopis svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi. V dopise český prezident zmiňuje, že nemá žádné pochopení pro chování pražských komunálních politiků, a rovněž zdůrazňuje, že Česko a jeho vláda plně respektují politiku jedné Číny.