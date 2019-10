Koněv jim vadí, ale do Turecka si zajedou. Michal Půr vyčetl radním Prahy 6 pokrytectví a populismus

Půr si povšiml kritiky strany Zelených vedení Prahy 6. Ti požadují, aby radní okamžitě přerušili partnerství s tureckou Antalyí kvůli turecké ofenzivě proti Kurdům. Aby toho nebylo málo, někteří radní odcestovali do čtvrtě Muratpasa tohoto města.

„Přiznám se, že mě ta cesta nijak nepohoršuje, ale dobře ilustruje pokrytectví a amatérismus, kterého se dopouští nejen tato městská část, ale i pražský magistrát,“ reaguje na návštěvu Půr.

Pracovní cesta začala dne 9. října, tedy právě v den vyhlášení turecké operace Pramen míru a trvala čtyři dny. Delegace se zúčastnili místostarostové Prahy 6, Jakub Stárek (ODS), Jan Lacina (STAN), Jiří Lála (ODS), spolu s radním Mariánem Hoškem (KDU-ČSL). Dotyční navštívili 4. ročník místního kulturního svátku Kaleci Old Town Festival.

Praha 6 totiž v září rozhodla odstranit sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády. Příčinou měla být jeho kontroverzní biografie. Tři místostarostové, kteří odjeli do Turecka, hlasovali pro přemístění pomníku.

„Na příkladu Prahy 6 ovšem skvěle vidíme, že nedávná bouřlivá debata o odstranění sochy maršála Koněva a rozhodnutí nepozvat čínskou ambasádu na food festival, který se v městské části koná, jsou jen pustý populismus,“ poznamenal šéfredaktor.

„Pokud by tato rozhodnutí byla skutečně motivována morálními zásadami, nikdo s hlavou na krku by nemohl odjet za peníze daňových poplatníků do Turecka ve chvíli, kdy Ankara tvrdě útočí na naše spojence Kurdy,“ podotýká.

V případě, že by radnice cestu do Turecka odmítla a přerušila partnerství s Antalyí, tak by se jednalo o zásadový, byť poněkud extrémní postoj, proti kterému by šlo těžko něco namítat, domnívá se Půr.

Šéfredaktor Info. cz zmiňuje i nedávný konflikt s Čínou, který vznikl kvůli iniciativě pražského magistrátu odstoupit od partnerské smlouvy s Pekingem. Příčinou měl být bod ve smlouvě, podle kterého Praha uznává politiku jedné Číny.

„Pirátský primátor Zdeněk Hřib a jeho kolegové s velkou pompou oznámili ukončení partnerství s Čínou, ale já se ptám, proč tedy partnerským městem zůstává čínský Kanton a proč ruská Moskva či Petrohrad? Takhle bych mohl pokračovat v každé pražské městské části v podstatě do nekonečna,“ vysvětluje.

„A v tom je celý problém. Vedeme stupidní bitvy, které neřeší vůbec nic. Zatímco někteří politici mají plnou pusu nebezpečí růstu populismu, sami se ho v takových ‚bitvách‘ dopouštějí. Na Praze 6 tato populistická past sklapla,“ míní Půr.

Přitom by to stejně k ničemu nevedlo.

Prezident Miloš Zeman upozornil, že Čína může v reakci na politiku pražského magistrátu omezit financování fotbalového klubu Slavia, který vlastní čínská společnost Sinob, a omezit letecké spojení s Českou republikou. V dopise svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga vyzval k zachování spolupráce s ČR.