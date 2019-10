Vyznamenání od Zemana dostane bývalý prezident Klaus. Jaká jsou další jména?

Každý rok předává ocenění Zeman až čtyřem desítkám osobností. Mezi oceněnými osobnostmi má být například bývalý prezident Václav Klaus, válečný veterán Emil Boček, srbský filmový režisér Emir Kusturica či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Pro ČTK sdělil Vladimír Kruliš, ředitel hradního protokolu, že všichni kandidáti jsou již s rozhodnutím prezidenta obeznámeni.

Emil Boček je posledním žijícím českým stíhacím politem v RAF, letos by měl od Zemana dostat Řád bíleho lva nejvyšší třídy. Boček dostal tento řád již od bývalého prezidenta Klause v roce 2010. Konkrétně byl vyznamenán řádem třetí třídy vojenské skupiny.

Dalším, kdo by měl ocenění od současného prezidenta dostat je i náš bývalý prezident Václav Klaus. Nutno podotknout, že Řád bílého lva mu náležel během jeho funkčního období prezidenta, po odchodu o něj přišel.

Kdo bude další?

Vojenský kynolog Tomáš Procházka, který padl loni v říjnu v misi v Afghánistánu, bude také jedním z těch, koho prezident vyznamená. S největší pravděpodobností dostane medaili Za hrdinství. Další osobou, která by mohla být oceněna ze strany prezidenta, by mohl být český hokejista Jaromír Jágr, on sám již medaili Za zásluhy II. stupně má, a to od prezienta Klause. Zmiňuje se i jméno katolického kněze Petra Piťhy, který obdržel medaili Za zásluhy od bývalého prezidenta Klause. Srbský režisér Emir Kusturica by měl obdržet medaili Za zásluhy, stejně jako čínská bohemistka Sü Wej-ču.

Právo zjistilo, že v pondělí by si měli vyznamenání převzít také filantrop Pavel Smutný, či majitel strojírenské skupiny Alta Vladimír Plašil. Své vyznamenání potvrdil Deníku N i fotograf Jan Saudek.

Doporučení ze strany vlády

O tom, kdo vyznamenání obdrží, rozhoduje vláda. Ta letos prezidentovi doporučila, aby Řád bílého lva dostal in memoriam pilot bombardérů z druhé světové války Josef Ocelka, či Bohuslav Ečer, československý generál justiční služby. Co se týče medaile Za zásluhy, na to vláda doporučila válečnou veteránku Boženu Ivanovou. Celkem bylo 37 návrhů z řad poslanců, od senátorů 25. Občané navrhli celkem 257 lidí na vyznamenání.

Pozvánky hostům se již začaly rozesílat. Do Vladislavského sálu se vejde celkem 800 osob. Pozvánku obdrží dipomaté, osobnosti církevního, kulturního či společenského života. Nebudou chybět předsedové Senátu a Sněmovny – Jaroslav Kubera a Radek Vondráček, či Václav Klaus s manželkou Livií.