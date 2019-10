„Nějak se z toho trapasu musíte pokusit vymotat, že?“ Fiala vysvětlil svůj příspěvek a vyvolal další vlnu vtipů

Všechno to začalo fotografií, na které Fiala sedí v obvyklém vzhledu pro své voliče – v elegantním obleku. Tímto způsobem se však politik rozhodl sdílet se svými sledujícími kousek svého normálního života a dodal k tomu, že stejně jako všichni, i on doma uklízí. „Malujeme celý dům... Samozřejmě taky uklízím, nejen ve své hlavě,“ napsal Fiala k fotografii.

Malujeme celý dům...Samozřejmě taky uklízím, nejen ve své hlavě :-) pic.twitter.com/0a6Qji5yCy — Petr Fiala (@P_Fiala) October 19, 2019

Pod příspěvkem politika zanechali sledující mnoho vtipných komentářů ohledně jeho vzhledu. „Dneska půjdu kydat hnůj ve fraku!“ napsal uživatel Twitteru s přezdívkou Kubaz.

„Já taky, když mě chytí pracovní zápal, tak si v klidu usednu a počkám, až mě to přejde,“ zavtipkovala uživatelka Michaela Kudláčková.

„Vy jste takový… autentický, pane předsedo. A co že jste si k tomu malování neudělal papírovou čepici z Přítomnosti?“ zeptal se ironicky Dan Rising.

Dnes se však předseda ODS rozhodl vyjádřit ke své fotografii a vysvětlil, že se snažil jen zkusit své sledující. „Děkuji za reakce všem, které zaujal můj foto experiment s malováním. A jedna zpětná vazba: tohle neberte tak vážně, není to politika:-). Jen jsem zkoušel, kolik z mých followerů pozná absurdnost té situace, vždyť čtu knihu o Franzi Kafkovi. A nebojte, budu v tom pokračovat!“ napsal Fiala.

Děkuji za reakce všem, které zaujal můj foto experiment s malováním. A jedna zpětná vazba: tohle neberte tak vážně, není to politika:-). Jen jsem zkoušel, kolik z mých followerů pozná absurdnost té situace, vždyť čtu knihu o Franzi Kafkovi.;-) A nebojte, budu v tom pokračovat! https://t.co/SJQnQSF071 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 20, 2019

Vysvětlení politika však většinu sledujících pobavilo. „Nějak se z toho trapasu musíte pokusit vymotat, že?“ napsala uživatelka Irena.

„Vy jste pochytil smysl pro humor od pana Bělobrádka, který vždy vysvětluje minimálně týden, že jeho vtip je vlastně jen vtipem špatným a nikým nepochopený,“ dodal René Burkoň.

„A po volbách se dozvíme, že v programu ODS byly jasné narážky na Kafkovo dílo, takže, haha, snad jste to někdo nebral vážně,“ okomentoval dnešní příspěvek další sledující s přezdívkou RadouchNews.

​​Fiala navrhovatel

Na konci srpna se Fiala na sociální síti vrátil k tématu zákona o zrušení superhrubé mzdy, která je přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance. Ta vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %)

Fiala zdůraznil, že díky zmíněnému kroku by každý zaměstnanec měsíčně vydělával o sedm procent více.

Na tuto připomínku Fialy zareagovali uživatelé Twitteru.

„Každý den mě Petr Fiala dokáže ‚překvapit‘. Hrajete si, jak to v ČR budete zlepšovat, ale už neřeknete, že chcete ‚zlepšovat‘ to, co tady ODS sama způsobila. Jste vůbec soudný? Opravdu neskutečně pokrytecká drzost!!!“ stojí v příspěvku s nickem Dělník práva.

Další komentující přišli i s otázkami.

„A jak nahradíte v rozpočtu ty peníze? To nás chcete zadlužovat? Nebo škrtat na školkách?” uvedl Bob Čáp.

Někteří sledující se nezdrželi vtipných reakcí.

„Pane Fialo, někdo Vám hacknul účet,“ napsal uživatel majki.

„Tento nápad Vám voliče nezíská,“ poznamenal Antonín Vach.