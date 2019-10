„Jsem naštvaný a frustrovaný.“ Babiš ostře zkritizoval EU. Nejvíce to schytaly Francie, Dánsko a Nizozemsko

Svůj příspěvek začal zmínkou o úhradové vyhlášce, kterou označil za nejdůležitější dokument, na kterém závisí poskytování zdravotní péče všem lidem v naší zemi. Podle jeho slov je vyhláška již hotová. Jak uvedl, v pátek ji podepsal ministr zdravotnictví.

Nový rekord

Na zdravotní péči podle premiéra půjde z pojišťoven celkem 340 miliard korun, což je o 29 miliard více než letos. Babiš to označil za naprostý rekord.

„Dalších 6 miliard půjde nad rámec úhradové vyhlášky z rezerv zdravotních pojišťoven. Takže za pacienty půjde celkem o 35 miliard korun víc. Odhadujeme, že příjmy veřejného zdravotního pojištění budou příští rok 350 miliard, což je meziroční nárůst o 19 miliard,“ napsal dále.

Na urgentní příjmy a lékařskou pohotovostní službu dostanou podle slov premiéra nemocnice peníze navíc. „Ještě víc peněz dostanou za lepší personální i technické vybavení. To znamená, že si budou moct dovolit třeba psychologa, logopeda, nutričního terapeuta nebo sestry specialistky na hojení ran a taky budou moct snižovat počet lůžek na pokoji a pořizovat si modernější, elektricky polohovatelná. Celkem na lůžkovou péči půjde o 12,2 procenta víc. To je o 3 miliardy víc než letos. Dohromady 20,8 miliardy,“ poznamenal Babiš.

Za důležitou věc premiér označil dostupnější neurorehabilitační péče. Tu podle něj potřebují především děti s mozkovou obrnou a obecně pacienti s poškozením mozku. Nyní by péče neměla být vůbec limitovaná a pojišťovny by ji měly hradit bez omezení.

Nemocnice Na Bulovce

Premiér také zmínil Bulovku. Podle něj je momentálně zanedbaná a potřebuje nutně investice. Jak premiér však poznamenává, část budovy patří státu a část Praze, která blokuje modernizaci a investice.

„Adam Vojtěch osloví pana primátora Hřiba dopisem, ve kterém ho požádá o převedení majetku na stát, třeba za 1 korunu, aby mohl stát konečně začít investovat,“ píše Babiš. Podle jeho slov je nutné se s Prahou dohodnout a začít investovat kvůli lidem.

Hrozné zklamání

Dalším tématem, kterým se předseda vlády zabýval, byla Evropská rada a brexit. Okomentoval i sobotní jednání ohledně schválení dohody, ke které však nedošlo. „Tímhle rozhodnutím zamezila možnosti hlasovat o dohodě o vystoupení. Nejdřív chce dokončit legislativu, kterou se dohoda promítne do britského práva. A Boris Johnson nejdřív trval na tom, že o prodloužení nepožádá, později ale dopis s žádostí o prodloužení do Bruselu poslal. Každopádně by bylo nejlepší, kdyby britský Parlament za týden stihl domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody schválit,“ myslí si premiér.

Předseda vlády zmínil i Albánii a Severní Makedonii a jejich možný vstup do Evropské unie.

„Jsem hrozně zklamaný, že hlavně Francie, Nizozemí a taky Dánsko, které na každém rozšíření EU v minulosti vydělaly spoustu peněz díky rozšíření stabilního investičního prostředí pro své podnikatele, tentokrát odmítly podpořit dva státy, které se tolik snaží a které stojí o to být V EU,“ napsal Babiš.

Podle premiéra dělají státy západního Balkánu vše pro to, aby splnily podmínky, které jsou jim ukládány. „My jim teď tuhle naději bereme a po šesti hodinách úporné debaty o tom, kdo patří a nepatří do Evropy, jsme se dokázali shodnout jen na tom, že se k tomuto tématu v příštích šesti měsících vrátíme,“ vyjádřil svůj názor předseda vlády.

„Co k tomu říct. Jsem naštvaný a frustrovaný,“ napsal a dodal, že Evropa podle něj není schopná vyřešit migrační krizi a „čeká nás další vlna a asi budeme těžko chtít od Severní Makedonie, aby nám znovu pomohla, když neplníme slovo,“ dodal.

Skvělí velitelé

V neposlední řadě se premiér dotkl i stoletého výročí od založení Generálního štábu. „Máme a vždycky jsme měli skvělé velitele. Od úplně prvního náčelníka Maurice Pellého až po generála Aleše Opatu. Jsem na naše vojáky hrdý. Jsou to profíci, kteří pomáhají lidem u nás doma i na zahraničních misích. Důvěra veřejnosti, která je podle průzkumu dlouhodobě kolem 70 procent, svědčí o tom, jak si Češi svých vojáků váží,“ napsal premiér.

Podle něj bude příští armádní rozpočet 75,5 miliardy a na investice půjde skoro 20 miliard. Babiš vyjádřil potěšení nad tím, že do konce roku podepíše Lubomír Metnar smlouvy, díky kterým získají vojáci nejmodernější techniku.

Svůj příspěvek zakončil krátkou zmínkou o jeho návštěvě Japonska, kde se nyní nachází. Premiér se zúčastní slavnostního uvedení na trůn císaře Naruhita. Na pořadu jsou také bilaterální jednání.