Bude mít Česko dostatek elektřiny? Havlíček o tom promluvil na konferenci

Z hodnocení elektrizační soustavy do roku 2040 (MAF CZ) vyplývá, že pakliže se situace nebude řešit, mohlo by dojít k tomu, že do roku 2030 bude Česká republika postupně závislá na dovozu elektřiny ze zahraničí. Havlíček také podotkl, že hrozí i to, že bude elektřina i velmi drahá.

Jak sám ministr uvedl, je nutné během pěti let začít diskuzi o rozšření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně. Podle něj plánovaná stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany nebude stačit. Dále poznamenal, že Česko je momentálně dlouhodobě vývozcem elektřiny. Co se týče dalších významných zdrojů, tak v Česku se jedná o obnovitelné zdroje, uhlí naopak čeká útlum.

Růst spotřeby energie

Podle Energetického regulačího úřadu vzrostla spotřeba energie v zemi meziročně o 0,2 procenta na 73,9 terawatthodiny. Jedná se tak o nejvyšší hodnotu od roku 1981 – od té doby jsou údaje k dispozici. Co se týče minulého roku, tehdy stoupla výroba o 1,1 procenta na 88 terawatthodin. Z hlediska dovozu byl zaznamenán jistý pokles, konkrétně o 23,2 procenta na 11,6 terawatthodin.

Podle MAF CZ se může Česko potýkat do roku 2040 s výrazným úbytkem výrobních zdrojů. Ty bude nutné nahradit, a přitom jsou k dispozici dvě možnosti. V té první se počítá s celkovým útlumem fosilních, tedy uhelných zdrojů, a to ve výši 6342 megawattů, a rovněž s poklesem instalovaného výkonu jaderných elektráren na 2137 megawattů. Součástí je i rozvoj obnovitelných zdrojů energie v celkové výši 6560 megawattů. Druhým možným scénářem je celkový útlum uhelných zdrojů ve výši 7818 megawattů.

Bez Dukovan

Co se týče jaderné elektrárny Dukovany, v obou variantách se s ní již nepočítá, místo toho zahrnují rozvoj elektromobility a akumulace.

„Výsledná bilance pro ČR vychází v obou scénářích jako výrazně deficitní, ČR by se tak od roku 2030 postupně začínala stávat závislou na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Vlivem odstavování konvenčních zdrojů by tak došlo k zásadní změně bilance proti současnému stavu, kdy elektřinu vyvážíme. Česká republika by k roku 2040 naopak sama potřebovala import elektřiny 23 TWh ve scénáři A a až 30 TWh ve scénáři B,“ sdělil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.