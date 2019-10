„Lidská hyena.“ V Praze řádí zločinec, který okrádá důchodce. Policie žádá o pomoc při pátrání, poznáte ho?

Policie ČR hledá zločince, který se představuje jako opravář a tak proniká do bytů důvěřivých seniorů. Muž již okradl několik důchodkyň o veškeré jejich úspory. Policie o tom informovala na Facebooku.

Reportéři TV Prima navštívili jednu z obětí. Žena uvedla, že ačkoli sleduje zprávy a ví o takových případech, i tak ho pustila, protože byl velmi přesvědčivý. Policie případ vyšetřuje a žádá o pomoc občany.

„Slzy a velké trápení způsobila lidská hyena, která okradla seniorky o veškeré jejich úspory. Žádáme vás o pomoc při pátrání, případné poznatky k osobě pachatele sdělte na lince 158. Děkujeme!,“ uvádí se v příspěvku české policie.

Zpráva způsobila bouři emocí mezi občany. „Je to smutné, že i takoví lidé žijí mezi námi,“ napsala v komentářích uživatelka Marie Mikošová. „Nejlepší by na to byl trest jako v Číně. 50 ran bambusovou holí,“ roztrpčeně dodala Jaroslava Hýblová.

Někteří uživatelé však obětem vyčítali jejich důvěryhodnost. „No comment. Mně přijde, že se ti důchodci bohužel nikdy nepoučí. Bohužel,“ okomentoval reportáž Pavel Rezek. „Přemyslím, po kolikáté tady letos je, že někoho senioři pustili do bytu a ten neznámý je okradl. Pořád dokola! Je to s nimi marné,“ napsala Michaela Bráždová.

Dnes ráno policisté zasahovali v pražské stanici metra Skalka, kde do kolejiště spadla osoba a na místě zemřela. Dopravní podnik hlavního města Prahy o události a přijatých opatřeních informoval na webu.

Provoz metra mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař byl zastaven na dvě hodiny. Příčiny smrtelné nehody nyní prověřují policie.

Zářijové pády do kolejiště

V Praze odpoledne 24. září spadli dva lidé pod soupravu metra ve stanicích Bořislavka a Florenc, což částečně paralyzovalo linky C i A.

Linka A byla přerušena v úseku Dejvická–Nemocnice Motol. Provoz na trase C byl přerušen mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského Povstání. Provoz se podařilo rychle obnovit.