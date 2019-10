Nekorektní chování? Zaorálek si nebral servítky a obul se do České televize

Podle jeho slov jsou stížnosti některých poslanců na Českou televizi do jisté míry korektní.

„Mně se zdá, že problém u ČT spočívá v tom, že pokud máme nějakou takovou instituci, aby ti, kteří v této instituci působí, nebyli očividně nositeli politických postojů,“ vyjádřil svůj názor Zaorálek.

Dodal, že „člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku“. Ministr zmínil vlastní zkušenost, kdy měl pocit nekorektního chování ze strany veřejnoprávní televize. Stalo se tak při jeho cestě do komunistické severní Koreje. Podle jeho slov odjížděl kvůli přístupu moderátora České televize s pocitem, že jeho cesta je v podstatě omyl. Dodal, že měl pocit, že je dopředu odepsán.

Výroční zpráva ČT

Minulý čtvrtek projednávali poslanci ve Sněmovně starší a zatím neschválené výroční zprávy České televize. Debatu zahájil poslanec hnutí ANO Pavel Juříček. Ten sdělil, že zprávy o hospodaření ČT nemůže podpořit. Českou televizi označil za „smrtící mix pomalu umírající organizace“.

Vystoupení Juříčka však pobouřilo Jana Bartoška (KDU-ČSL). Ten zdůraznil, že zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňování základních prvků demokracie. Proti Bartoškovi se ohradil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

I Tomio Okamura sdělil svůj názor. Jak sám řekl, diskutuje se o České televizi, která je placena z koncesionářských poplatků občanů ČR. „Teď jsem se díval na ČT24 a já jsem myslel, že to běží v přímém přenosu. Protože, když se špiní Okamura, Babiš nebo Zeman, tak to přece běží v přímém přenosu, a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách v ČT24 na České televizi je to v Událostech. V Událostech, komentářích to rozebírají všichni. Já koukám, že tam běží jiné zprávy a v přímém přenosu to není. Čeho se Česká televize bojí,“ ptal se předseda SPD.

Další debaty o výročních zprávách

Poslanci o výročních zprávách ČT z let 2016 až 2018 debatovali během letošního roku už několikrát, nikdy se ale nedostali k hlasování. Ve čtvrtek 17. října schůze skončila v obecné rozpravě ve 21 hodin, delší jednání si Sněmovna nestihla odhlasovat. Pokud by Sněmovna neschválila dvě výroční zprávy, mohlo by to v důsledku vést ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka.