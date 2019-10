V programu Trikolóry „o strašení nic není”. Klaus ml. chce bránit svět proti podivným tendencím a varuje před magory

Úvodem zazněl od Radka Bartoníčka opoziční názor o tom, že cílem programu Trikolóry je strašit lidi.

„Náš program je jednoznačně optimistický. O strašení tam není nic,“ zareagoval lídr hnutí.

Ze své strany moderátor přišel s připomínkou, že tak působily projevy místopředsedů, kteří mluvili o tom, jak je nezbytné bránit svět před těmi, kteří upozorňují na klimatické změny nebo volají po rovnosti mužů a žen.

„Pokud jde o projevy na sjezdu, každý je zodpovědný za ten svůj. Já bych do něho napsal některé věci jinak, než jak o nich na sjezdu mluvili někteří jiní lidé. Ale dostali mandát delegátů a já to respektuji. Navíc oddělte projevy na sjezdu a skutečný život. Takové projevy jsou specifická disciplína, rozhodující je to, jaký je náš program a jak ho budeme prosazovat,“ okomentoval záležitost Klaus.

Pak se jednalo o kritice vůči politikovi kvůli přehánění. V této souvislosti došlo na tvrzení lídra Trikolóry o tom, že si za chvíli nebudou moci holčičky hrát s panenkami. Šlo o pokyn ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové pro mikrojesle, kde by se dětem nevštěpovalo stereotypní rozdělení rolí mezi muže a ženy, nebo aby si chlapci a dívky hráli společně.

„Musíte trošku přehánět, když s něčím nesouhlasíte, musíte si vzít nějaký příklad a ukázat ho lidem, nejenom hovořit cizími slovy. Když budete hovořit cizími slovy, filozoficky, tak vám nikdo nebude rozumět,“ argumentoval svůj postoj Klaus.

Dodal, že ve Velké Británii podle médií už zakazují v některých školách sukně. Zároveň uznal, že v Jirkově na severu Čech, kde probíhal rozhovor, by se obyvatelstvo vzbouřilo a nic takového by nebylo možné.

„Ale na řadě ministerstev už řádí ‚magoři‘ a píší tam metodické pokyny,“ varoval před potenciálním nebezpečím politik.

O tématu spojeném s odchodem Klause z ODS lídr Trikolóry moc mluvit nechtěl.

„Neřeším to, jestli jsem měl pozvat na rande Blaničku nebo Štěpánku, když mi bylo sedmnáct. Možná jsem to udělal blbě, ale už se stalo a nemá smysl se k tomu vracet. Pro mě je nejdůležitější to, že emoce lidí, se kterými se setkávám, jsou většinou směrem ke mně a Trikolóře pozitivní,” podotkl Klaus.

Pak se redaktor zajímal o to, jestli Klaus věří i průzkumům veřejného mínění, jehož výsledky (přesněji jednoho z nich) ukázaly, že se politik stal čerstvě nejdůvěryhodnějším politikem v zemi.

„Vypadá to hodně pitomě, když člověk mluví sám o sobě. Ale konkurence není tak těžká, když je tam Rakušan, Fiala a podobní dárečci. Upřímně, být mezi nimi první neberu jako nějaký grandiózní úspěch,“ řekl předseda Trikolóry.

Pokud jde o možnou spolupráci se STAN nebo ODS, Klaus zdůraznil, že pro jeho hnutí jsou klíčové volby do Sněmovny v roce 2021 a do nich určitě půjdou sami.

„Nejsme ale nějaký trucpodnik vůči ODS, STAN nebo komukoliv jinému. Uvidíme, jak dopadnou volby v roce 2021 a s kým prosadíme náš program,“ podotkl politik.

V rozhovoru Klausovi byla vytčena slabá kritika českého premiéra.

„Já myslím, že jsem docela kritický ke krokům vlády Andreje Babiše. Hlasujeme skoro vždycky proti návrhům vlády, často proti nim vystupuji i já sám. Například považuji za naprostou šílenost zrušit maturitu z matematiky, jak se k tomu chystá jejich ministr školství. Rozdíl mezi mnou a některými jinými politiky je ten, že já se snažím útočit na věcné věci, se kterými přichází Andrej Babiš a jeho vláda. Nedělám ale to, že bych na něj útočil nějak osobně,“ pronesl lídr Trikolóry.

V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zakladatel hnutí prohlásil, že o údajných kriminálních či nekriminálních věcech spojených s předsedou české vlády nic neví.

„Neútočím ani na jeho rodinu a nemocného syna, takže to může působit, že jsem s Andrejem Babišem nějaký velký kamarád. Kdybych chtěl být ministr školství a vstoupit do ANO, tak by se mi to možná povedlo, ale založil jsem zcela jiný subjekt, Trikolóru. Z toho je jasné, jaký mám k Babišovi vztah,“ vyslovil svůj názor politik.

Hlavní důvod toho, že Klause chtějí někteří lidé volit, lídr zakladatel Trikolóry vidí v tom, že lidé podle jeho slov mají pocit, že to, co se jim doručuje jakoby seshora, je něco jiného, než co oni bytostně chtějí.

Podle mě lidé mají pocit, že to, co se jim doručuje jakoby seshora, je něco jiného, než co oni bytostně chtějí., Uvedl i konkrétní příklad a detailnější argumentaci.

„My jako Trikolóra chceme bránit normální svět proti různým podivným tendencím, jako jsou ty genderové, kulturní nebo týkající se životního prostředí a dalších věcí. Stejně tak se lidem líbí náš národní akcent, který jsem já vždy považoval za velmi důležitý. Není to ode mě žádný kalkul. Zdá se mi, že takto to cítí i většina normálních lidí, kteří pracují a budují tuto zemi. Jsem přesvědčený, že právě na toto lidé reagují a budou dál reagovat. Určitě nepodporují Trikolóru proto, že bych byl nějaký velký sympaťák,“ vysvětlil svůj názor Klaus.

Na závěr rozhovoru zazněla otázka, zda není sobecké jeho poselství, že se lidé nemají až tak starat o to, co se děje za hranicemi, případně nemají brát vážně zprávy o zhoršujícím se životním prostředí.

„Není to sobecké. Já to mám prostě tak. Když měli Češi v historii úspěšnější období, třeba za Karla IV., tak se to vždy vyznačovalo tím, že republika sama byla silná a životaschopná; a potom se dokázala prosazovat i na mezinárodním poli. Když bude slabounká a nebude se starat sama o sebe, tak nám nikdo z ciziny nepomůže. Každý stát bude pomáhat hlavně sám sobě,“ prohlásil Klaus.