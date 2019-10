Poslanci ve Sněmovně se dnes budou zabývat stanoviskem na podporu Izraele a situací ve zdravotnictví

Jako první by Sněmovna měla diskutovat o přijetí stanoviska na podporu Izraele a proti aktivitám k bojkotu tohoto státu. Uvádí se, že cílem tohoto stanoviska je reagovat na sílící antisemitismus ve světě. Podle informací by se danou věcí měli poslanci zabývat na popud opoziční strany KDU-ČSL. Předseda klubu dané strany, Jan Bartoška, se totiž domnívá, že k projevům antisemitismu v jakékoli podobě nelze mlčet. Předpokládá se, že Sněmovna schválí návrh svého zahraničního výboru, ve kterém mimo jiné důrazně odsoudí všechny projevy antisemitismu, včetně popírání holokaustu.

​Další věcí, které by se PS měla věnovat, je situace v českém zdravotnictví, a to na apel Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Český předseda vlády Andrej Babiš se totiž nedávno domluvil se šéfem komunistů Vojtěchem Filipem na tom, že do zdravotnictví příští rok zamíří dalších 4,9 miliardy Kč navíc, a to prostřednictvím úhradové vyhlášky. Vzhledem k této iniciativě by členové KSČM, kteří ve Sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD, ve středu mohli zvednout ruku pro schválení základních parametrů státního rozpočtu.

Investice do modernizace českých nemocnic

V případě, že by poslanci stihli projednat obě témata, měli by se ve zbývajícím čase zabývat návrhy zákonů v prvním čtení.

Nedávno se objevily informace o tom, že český premiér Andrej Babiš na návštěvě Nemocnice Na Bulovce prohlásil, že by Praha měla převést své nemocničního zařízení státu. Dodal také, že by tak měla učinit za symbolickou jednu korunu.

Uvádí se, že v loňském roce Nemocnice Na Bulovce zaznamenala ztrátu asi 260 milionů korun a její dluhy činily více než 960 milionů korun, přičemž přes tři čtvrtiny už byly po splatnosti. Pohledávky za 450 milionů korun měla odkoupit jedna banka a splátky zařízení rozložila na období osmi let. A právě kvůli dluhům nemocnice nedisponuje vlastními penězi na své investice.

Do této nemocnici ale hodlá investovat vláda. Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem tuto nemocnici navštívili ve středu 16. října. Do modernizace zmiňované nemocnice by podle jejího vedení bylo zapotřebí investovat celkem 6,5 miliardy korun, přičemž zhruba 2,8 miliardy investic by si vyžádaly městské budovy.