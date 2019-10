České dráhy chtějí jezdit i v Německu. Co pro to musí udělat?

V tiskové zprávě informoval český dopravce České dráhy o tom, že podnik má zájem nakoupit až 182 nových vozů. Tyto vozy by měly být podle údajů schopné dosáhnout až 230 km/h.

Podle informací by chtěl dopravce nasadit nové vozy na trase Praha – Brno, Praha – Ústí nad Labem. Vyhnout se nechce ani zahraničí, vozy by tak měly být i na linkách do Berlína, Hamburku, Bratislavy a Budapešti.

Uvádí se, že tak vysoká rychlost, kterou mohou vlaky dosáhnout je pro České dráhy nutná z toho důvodu, aby mohly soupravy nasadit i na mezinárodních linkách, především se jedná o Německo. Podle tiskové zprávy „nabídnou cestujícím špičkový komfort, a to včetně restauračních vozů, speciálních míst pro cestující na vozíku nebo s malými dětmi, s Wi-Fi připojením k internetu nebo vylepšenými parametry pro příjem signálu mobilních telefonů“.

Ve zprávě je uvedeno, že podnik požaduje moderní vozy, které by bylo možné sestavit do „dvaceti pevně spojených devítivozových netrakčních souprav, podobně jako je tomu u rychlovlaků Railjet. Cestujícím to přináší řadu výhod v podobě jednotného řazení vlaků, snadného průchodu soupravou nebo snížení prašnosti a hlučnosti uvnitř soupravy,“ je psáno dále.

Co se České republiky týče, zde se na tak vysokou rychlost těšit nemůžeme. Současná maximální povolená rychlost na železnici je momentálně 160 km/h. To poněkud omezuje například Pendolino, kterým na českých železnicích můžeme jezdit už od roku 2003, a bylo by schopné dostat se na rychlost až 230 km/h.

Rozhovor s šéfem ČD

V srpnu dal Radek Dvořák, momentální šéf Českých drah, rozhovor Lidovým novinám. Zdůraznil, že počet cestujících Českých drah v porovnání s loňským rokem vzrostl o 2,5 % na 92 milionů. Dvořák se domnívá, že za tímto úspěchem stojí ekonomická síla obyvatel, ale také lepší vlaky, nové typy jízdenek nebo mobilní aplikace.

Tehdy pověděl i tom, že podnik zrušil soutěž na 90 elektrických vagonů pro dálkovou dopravu. Na začátku roku totiž Německo vyhlásilo, že na železnicích přejdou na rychlost 230 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že tyto vagony měly být vedeny na trase Praha – Berlín – Hamburk, a mohly jet maximální rychlostí 200 km/h, rohodly se České dráhy k tomuto řešení.

Zmínil také internetové připojení ve vlacích. Připojení k wi-fi je v současné době možné asi v tisícovce vagonů. Datový strop, který původně měl být zaveden, nyní ČD nerozvíjí. Jediné omezení by nastalo v případě, že by měl někdo nastavené v mobilu automatické aktualizace. Na možnosti neomezeného připojení k wi-fi nechtějí ČD zatím nic měnit. Doplnil však, že neomezené připojení je často považováno za standard. Nicméně pokud se vyjede za hranici, již taková samozřejmost to není.