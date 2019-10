Média odhalila detaily tajné oslavy. Svatbu ministra zdravotnictví ČR Vojtěcha zorganizovala sama nevěsta

Barbora Heresová, která má pořádání svateb na zámku Niměřice na starosti, portálu prozradila, že jí Olga prakticky nedala příležitost uspořádat svatbu. „Hodně si to organizovala nevěsta, byla velmi organizačně zdatná. Bylo to bez jakékoli svatební agentury,“ pověděla Heresová. „Hosté se fantasticky bavili, byla to krásná svatba,“ dodala.

Oslava proběhla v sobotu na zámku Niměřice nedaleko Mladé Boleslavi a zúčastnil se jí i český premiér Andrej Babiš, který se o své dojmy podělil na Facebooku. „Včera byl velký den našeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Měl svatbu. Přeju Adamovi a Olze v jejich společném životě všechno dobré. Jsou krásný pár,“ napsal Babiš.

I novopečený manžel se vyjádřil k radostné události na sociální síti. „Chtěl bych se s vámi podělit o jeden z našich nejšťastnějších dnů v životě. V sobotu jsme si s Olgou řekli své ano,“ napsal Vojtěch na svém profilu a přidal fotografie z kostela.

Již dříve Vojtěch zdůraznil, že i přes to, že byl na oslavě předseda vlády, měla soukromou povahu a nezúčastnili se jí žádní další kolegové. „Byla to spíše soukromá oslava, přišel pan premiér, ale jinak tam byli zejména přátelé, nezval jsem žádné politické kolegy. Já si svůj soukromý život spíše chráním a v tomto smyslu to nebyla žádná veřejná akce,“ řekl.

Zamilovaný do studentské miss

Jak sám ministr Blesku prozradil, s Olgou se znají už mnoho let. „Známé se přes sedm let, oba jsme z Českých Budějovic, kde jsme se seznámili. Je to vztah ještě dávno před mým vstupem do politiky, ještě když jsem byl studentem na právnické fakultě, takže se mnou prošla poměrně dlouhý kus cesty,“ podělil se Vojtěch.

Olga Vojtěchová je učitelkou, ale během studií v Českých Budějovicích si vyzkoušela i roli modelky. V roce 2009 se půvabná blondýnka přihlásila do soutěže Miss Academia a probojovala se až do finále.