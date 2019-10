Stropnický u Xavera promluvil o Zelených a Eko-Gretě: Byl bych strašně rád, kdybych se s ní mohl setkat, ale...

Bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický přišel do XTV a promluvil o mnoha různých tématech. Zmínil i svůj možný návrat do politiky a okomentoval dění kolem aktivistky Grety Thunbergové.

Když označil moderátor Xaver Veselý Stropnického za bývalého politika, příliš se mu to nezamlouvalo. „Teď zrovna nemám veřejnou funkci, ale když se člověk pustí do politické práce, tak mu to z hlavy úplně nejde. Čili to jede pořád dál, akorát to nemá teď ten dopad,“ řekl svůj názor k věci. Podle jeho slov se nyní vrátil na doktorské studium sociologie. Jeho disertační práce by se měla týkat současnosti české levice.

Za chybu, kterou udělal, označil Stropnický to, že na post předsedy Zelených kandidoval příliš brzy. Podle jeho slov se stal předsedou, když ještě klimatické téma nebylo na stole. Naopak se řešila migrace, která ho dle jeho slov „smetla“. Jak sám uvádí, strana zastávala jiný názor, a ten nebyl volitelný. Dnes by však situace byla jiná, jak sám řekl, na stole je již téma o klimatu a i otázky s ním spojené.

Bylo načase dostat Zelené do Sněmovny

„Já jsem do té funkce nastupoval jako právě skončivší náměstek primátorky v Praze, takže v docela vysoké pozici, takže jsem si řekl, že je možná načase dostat Zelené zpátky do Sněmovny, kam si pořád myslím, že patří, ale v tu chvíli jsem dostal takovou konstelaci, mimo jiné i ve vedení Zelených, kdy jsem zase čelil spoustě vnitřních sporů, půtek, negace, a to mi prostě taky nepomáhalo,“ pověděl bývalý předseda strany Zelených.

V pořadu popřemýšlel i nad tím, proč v Česku neslaví Zelení takový úspěch, jako v jiných zemích. Zmínil například Maďarsko, Polsko či Rakousko. Xaver se Stropnického zeptal, zda neúspěch nesouvisí s tím, že jsou „blokovači a zdržovači dálnic“. Na to však Stropnický zmínil sesuv D8. Podle něj to dokazuje, že dálnice byla špatně naprojektovaná, a tudíž připomínky jsou validní.

Dělá to, co chce dělat

V pořadu promluvil i o aktivistce Gretě Thunbergové. Podle slov Stropnického by se s ní i rád setkal, ale dívka má na práci jistě důležitější věci.

„Já myslím, že dělá to, co chce dělat. Je to na ní vidět, že tohle ji baví, že ji to zajímá, že to považuje za důležité,“ řekl a dodal, že líto mu mladé aktivistky není.

Stropnický totiž řekl, že je to nutné očekávat ve veřejném prostoru. Na otázku, zda by Stropnický pustil své vlastní dítě na podobnou dráhu, jakou má nyní Greta, odpověděl bývalý předseda Zelených kladně.

„Určitě. Ona říká strašně jednoduchou věc. Začněte už dělat to, co víte, že máte udělat. Na to nepotřebujete být filozof ani akademik, ani vystudovaný klimatolog, ona říká tohle jednoduché sdělení a to je strašně silné,“ dodal.