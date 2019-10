„Naše společnost je k alkoholu až příliš vstřícná.“ Bude mít Vojtěch s novou kampaní štěstí?

On sám ke kampani směřoval pozitivní slova. Jak napsal, věří, že se společnými silami podaří alespoň trošku hnout s nastavením naší společnosti, která je „k alkoholu až příliš vstřícná“.

„Jednou z velmi úspěšných osvětových kampaní v ČR je také Suchej únor. S cílem navzájem se podpořit v osvětových a informačních aktivitách směrem k veřejnosti o škodlivosti a rizikovosti pití alkoholu, jsme včera s paní vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha podepsali memorandum o spolupráci s organizátory této kampaně,“ stojí v jeho příspěvku.

Tento ministrův příspěvek však není jediný, kterým upozorňoval na danou kampaň. Podle jeho dalšího příspěvku jsou připraveny celkem tři televizní spoty. První je zacílen na ženy a těhotné ženy, druhý se týká alkoholu u dospělých obecně, a třetí poukazuje na konzumaci alkoholu u dětí, což je podle slov ministra nejrizikovější skupina.

Komentářů u ministrových příspěvků o kampani příliš není. Objevilo se několik souhlasných, většina lidí se však vyjadřovala kriticky.

Jedna ze sledujících ministra vyzvala k debatě o tom, jaké kroky se podnikají pro zlepšení situace.

„Pane ministře, vyzývám Vás k debatě o trendech a o tom, co se dělá pro to, aby se situace zlepšovala. Místo prevence přistupujete k tvrdé represi.“

O čem kampaň je

Ministr zdravotnictví dnes na tiskové konferenci ohledně kampaně prohlásil, že cílem kampaně není donucení k abstinenci, ale to, že pití alkoholu by mělo být výjimečnou činností, a ne být součástí života. „Problém je, že v České republice v případě řady lidí to běžná součást života je jako normální, každodenní aktivita,“ dodal.

Podle Vojtěcha převyšují náklady spojené s následky pití alkoholu necelých 60 miliard korun ročně. Do sumy je započítáno i financování léčby závislosti a nemocí, rovněž i trestné činy, dopravní nehody a snížená produktivita práce.

Uvádí se, že spoty by měly vést lidi k zamyšlení nad tím, jak moc pijí oni sami. Součástí je i informace o tísňové lince pro alkoholiky a jejich příbuzné. Dotýká se i mylných informací, které se často šíří, například to, že v těhotenství alkohol neškodí.

Nový návrh zákona

Kromě jiného bylo zmíněno, že v přípravném procesu je návrh zákona ze strany českého ministerstva zdravotnictví. Týkat se má regulace reklamy na alkohol, v budoucnu by měly být alkoholické nápoje nabízeny pouze jako produkt, bez účasti lidí. Daný návrh by měl být hotov do konce roku, nyní je na pořadu také projednání daňového balíčku, který mimo jiné zahrnuje i vyšší zdanění tvrdého alkoholu.