Další skandál českých tajných služeb! Včera trapas okolo BIS, dnes katastrofa v ÚZSI

Portál irozhlas.cz zveřejnil informace o tom, že česká civilní rozvědka neuhlídala informace o jednom ze svých sídel. Díky tomu je možné získat seznam společností sloužících jako krytí, a to včetně jmen některých jejich spolupracovníků.

Stalo se tak díky povýšení jednoho z příslušníků ÚZSI do vedoucí pozice, kdy bylo na tiskové konferenci člena vlády zveřejněno jeho jméno. Rozvědka, podle informací rozhlasu, nezahladila jeho minulost. A právě díky stopám z minulosti bylo možné odhalit značnou část zpravodajské sítě české rozvědky. Vše se točí okolo domu v pražských Dejvicích, k němuž osoba měla v minulosti vztah. Tam má sídlit agentura ÚZSI.

„Veřejně přístupné záznamy v živnostenském rejstříku tak mohou dovést prakticky kohokoliv až k tajemnému domu v odlehlé a klidné části pražských Dejvic,“ napsal Český rozhlas s tím, že právě tento dům měl zůstat stranou pozornosti lidí, „ale místo toho je teď odhalena jeho adresa, ale také všechny firmy i všichni lidé, kteří v ní sídlí“.

Nehledě na informace, které portál přinesl, neuvádí přesnou adresu zmiňovaného domu, který je prý na první pohled podezřelý. Všechna jeho okna jsou prý zakrytá žaluziemi, na střeše domu se nacházejí satelity a antény a celý obvod domu hlídá velké množství bezpečnostních kamer.

„Jedna je dokonce i na komínu,“ napsal rozhlas a dodal, že na základě jeho vlastního vyšetřování se má jednat o část české rozvědky, která se specializuje na oblast Balkánu.

„Sídlí v něm lidé zaměření na balkánské země,“ cituje Český rozhlas svůj zdroj z prostředí zpravodajských služeb. K těmto účelům se prý dům využívá již od 90. let.

Portál zmiňuje, že detailní analýza veřejně dostupných zdrojů umožňuje rozkrýt celou strukturu firem a lidí, kteří v nich působí.

„Například podnikatel s iniciálami J. S. Ten je psaný ve dvou ‚dejvických‘ firmách, ale zároveň působí v několika dalších registrovaných jinde. Některé z nich podle mediálního archivu prezentoval i veřejně. A na svém profilu na profesní sociální síti LinkedIn pak sám sebe představuje jako manažera a konzultanta s otevřenou myslí a se specializací mimo jiné na oblast Balkánu – konkrétně Rumunska, Bulharska, Srbska, Černé hory, Bosny a Hercegoviny a Makedonie,“ napsal rozhlas.

Tento obrovský únik informací o činnosti české rozvědky ÚZSI údajně způsobil „nezvládnutý“ přechod dlouholetého rozvědčíka působícího v utajení do vedoucí funkce služby.

„Je to selhání toho konkrétního důstojníka i služby jako takové,“ přináší portál slova nejmenovaného aktivního zpravodajce.

Dění okolo BIS

Česká média včera přinesla informace o tom, že ředitel BIS Michal Koudelka na půdě Poslanecké sněmovny referoval o tom, že BIS spolu s policií rozbila špionážní síť budovanou ruskou FSB.

Ze zpráv českých médií není jednoznačně jasné, zdali Koudelka skutečně prohlásil, že síť budovala ruská FSB, jelikož média jeho slova nepřinesla jako přímou citaci. Pokud by Koudelka skutečně řekl, že ruští zpravodajci pohybující se na území České republiky patřili k FSB, ukazovalo by to na jeho naprostou profesionální nekompetentnost. FSB je totiž kontrarozvědka Ruské federace, tajná služba operující na území Ruska. Ruská vnější rozvědka nenese jméno FSB, nýbrž SVR (Služba vnější rozvědky).

Druhou variantou je, že Koudelka skutečně hovořil o ruských agentech, ale novináři ho nepochopili.

Zeman o BIS

K úrovni profesionality Koudelkovy BIS se na konci loňského roku vyjádřil na televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. BIS označil na naprosto neschopnou.

„Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného ať už ruského nebo čínského špiona,“ prohlásil tehdy Miloš Zeman.