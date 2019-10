„Ukaž se, ruský agente!“ Jste špion? Pak si můžete zahrát tuto hru, kterou v reakci na slova BISu vymyslel herec Gulyáš

Koudelka o síti ruských agentů

Včera média informovala, že Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v loňském roce měly odhalit a zničit síť, kterou u nás vytvářela ruská FSB. Takové informace zazněly na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně z úst šéfa BISu Michala Koudelky.

Ten dodal, že zlikvidovaná síť byla finančně podporována z Ruska a ruské ambasády a jejím účelem bylo pomocí sítě serverů útočit na cíle v ČR, ale také na zahraniční partnery naší země.

„Síť byla totálně rozbita a zdecimována díky výborné práci NCOZ. Vyšetřování dále pokračuje. Zabránili jsme této aktivitě z území České republiky, která byla součástí dalšího řetězce, který Rusové využívali a připravovali k využití v jiných zemích Evropy,“ řekl Koudelka.

​Kromě toho ředitel BISu označil zpravodajské aktivity Ruské federace a Číny za „nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost ČR“.

Odlišný přístup Ruska a Číny

Koudelka také míní, že se zpravodajci z Ruska v Česku k řadě cenných informací dostávají přes běžné rozhovory s lidmi, kteří se pohybují kolem diplomacie a politiky.

Gulyáš reaguje na slova BISu neobvykle

V případě Číny je ale prý postup odlišný. „Nejčastěji zvou vědce, politiky a další lidi do své země, kde se na ně snaží působit a získat od nich informace,“ stojí na portálu. Proto Bezpečnostní informační služba varuje, aby takové pozvání rozhodně nepřijímali příslušníci ozbrojených složek a policie.

K celé věci se však poněkud netradičně vyjádřil český herec Michal Gulyáš. Ten na sociální síti přišel s hrou „Rozkryj se, ruský agente!“

„Já bych chtěl na základě té zprávy, kterou zveřejnila Bezpečnostní informační služba, že úspěšně rozkryla a rozbila síť ruských agentů, vyhlásit facebookovou hru Rozkryj se, ruský agente! Prosím každého, kdo se cítí být ruským agentem, aby natočil video a řekl: Jsem ruský agent a jsem rozkrytý,“ zaznělo v krátkém videu.

Celé své počínání pak vysvětlil poněkud vtipnou příhodou: „Představte si, já jsem si zkoušel takové legrační video, a ještě jsem to neměl puštěný, a říkal jsem tam, že posílám něco Putinovi, nebo nevím, jak to přesně bylo. (…) A řekl jsem: „Vidíte, mě nerozkryli, jsem ruský agent.“ A představte si, že ten foťák udělal dvakrát cvak. Já ty snímky mám. Jsou z mého foťáku. Ale já jsem se displeje vůbec nedotknul.“

Dále pak dodal, že buď je on sám paranoidní nebo „už jsou oni opravdu přes ty mašinky napojený a sledujou každýho, kdo řekne nějaký slovo“. „Tak, přátelé, já bych se snad chtěl radši vrátit do 80. let. Kdy museli mít natažený ty dráty,“ ukončil své video se smíchem a dodal, aby lidé nezapomněli hrát jeho hru.

Kromě Gulyáše si do tvrzení BISu rýpnul také komentátor Tomáš Vyoral. Ten na svém Facebooku uvedl, že zase zničil síť marťanských kyberzločinců.

„Nechci být moc rypák, ale nějaký důkaz? Nevylučuji, že je to pravda, ale já zas zničil síť marťanských kyberzločinců skrze tlačítkový mobil-vypnutý. Jde o citlivé a přísně utajované skutečnosti, které mohu vzhledem národní bezpečnosti zveřejnit jen omezeně. A zajímal by mě také vliv NSA, CIA, BND... u nás,“ stojí v jeho příspěvku.