TOP 09 se plete do vnitřní politiky Ruska. Mají vůbec nějaké meze?

„(…) vyslovujeme tímto zásadní nesouhlas s politicky motivovaným stíháním a vězněním (…), (těch – red.) kteří jsou pro své občanské aktivity, vyznání, národnost, sexuální orientaci či politickou práci pronásledováni, vězněni či jinak omezováni,“ stojí v otevřeném dopise adresovaném ruskému velvyslanci v České republice Alexandru Zmejevskému.

Otevřený dopis následně vyzývá Rusko k „respektování ústavy“ a „ukončení pronásledování“ lidí, kteří jsou podle názoru TOP 09 vězněni neoprávněně.

Pod dopisem jsou podepsáni prakticky všichni významní členové této politické strany, včetně Karla Schwarzenberga, Jiřího Pospíšila a Miroslava Kalouska.

Pekarová Adamová a její boj proti ruské „tyranii a bezpráví“

Otevřený dopis podepsala i politička TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která na své sociální síti přidala komentář o tom, že v Rusku „je zřejmý trend“ v růstu počtu „politických vězňů“.

„Pojďme si shrnout fakta. V Rusku je podle washingtonské právní kanceláře Perseus Strategies 236 lidí vězněno z politických důvodů. To je pětkrát víc, než v roce 2015. Trend je zřejmý. Co na to naše vláda a prezident? Kromě podlézání nic,“ napsala Adamová. Politička neupřesnila, podle jakých kritérií zmiňovaná „washingtonská kancelář“ klasifikuje politické vězně. Link na zmiňovanou americkou právní kancelář také není v jejím postu k dispozici, informace proto není nijak prověřitelná.

Politička dále dodává, že její politická strana „není jako prezident a premiér“.

„A právě proto musíme my dát jasně najevo, že v České republice nejsme všichni jen lhostejní vůči utrpení jiných. Nejsme jako prezident a premiér. Není nám to jedno,“ napsala na svém Facebooku.

Pekarová Adamová následně vyzvala její sledující, aby se připojili k výzvě směřované Ruské federaci. Češi díky tomu údajně budou moci bojovat „proti tyranii a bezpráví“.

Pod postem na Facebooku TOP 09 se rozjela diskuze čtenářů. Kromě některých, kteří vyjadřovali s aktivitou strany souhlas a informovali o tom, že petici podepsali, vyjadřovali jiní čtenáři názor o tom, že české politická scéna by měla přestat zasahovat do vnitřních záležitostí Ruské federace.

„Tohle je jen nesystematické a pofidérní vměšování se do vnitřních záležitostí jiného státu (a to Rusko opravdu nemusím) pomocí nástroje, který nemá absolutně žádnou váhu. Pokud chce být někdo maják lidských práv, pak by tak měl činit bez okolností všude a měl by upozorňovat na vše, a ne jen na určité případy a jejich různé aspekty v domnění, že to přinese politické body.

Upřímně, i když jsem byl x let Váš volič, už se nesmírně těším, až se do sněmovny nedostanete,“ napsal uživatel Láchim Cravš na Facebooku strany.

Politický trpaslík TOP 09 vystrkuje na Rusko růžky?

Politická strana TOP 09 se dlouhodobě pohybuje na hranici 5 %, které jsou nezbytné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Podle červencového průzkumu agentury STEM by TOP 09 skončila před branami sněmovny kvůli volebnímu zisku pouhých 3,7 % hlasů.