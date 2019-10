Zeman podpoří rozpočet. Kritizoval daňové výjimky, solární barony a „klimatické šílenství“

„Pokud poslanecká sněmovna schválí rozpočet, tak ho podepíšu,“ předestřel hned na začátku Zeman poté, co chválil ministryni Alenu Schillerovou za její „vysokou ekonomickou erudici“ a její schopnost diplomaticky vést jednání.

Prezident se následně věnoval vnějším faktorům, které ovlivňují ekonomickou situaci České republiky. Upozornil i na faktory, které nejsou zmiňované z důvodu politické korektnosti.

„Ve světě zuří obchodní válka (…), ale kromě toho je tu ještě jeden faktor, který není zmiňován z důvodu politické korektnosti – Energiewende – obrat ke zvláště drahým zdrojů elektrické energie. To vedlo k tomu, že v Německu je nejdražší elektřina v Evropě. Plánované odstavovaní elektráren se již dnes promítlo do nulového růstu německé ekonomiky,“ prohlásil Miloš Zeman před poslanci.

„Přál bych si, aby naši zemi nezachvátilo podobné klimatické šílenství,“ podtrhl prezident a dodal, že „naši závislost na Německu můžeme částečně kompenzovat diverzifikací našeho exportu“. Podle jeho názoru existují exportní možnosti v zemích, kde „klimatičtí alarmisté nemají příliš na růžích ustláno“.

Solární baroni

Ve druhé části svého vystoupení upozornil na obrovské ztráty, které Česká republika nese kvůli solárním baronům.

„Díky Topolánkově vládě sebou vlečeme batoh dotací na solární zdroje. Jen pan ministr průmyslu má ve svém rozpočtu na tento účel solárů 27 miliard korun. Co by se za to udělalo…,“ řekl prezident a navrhl zavedení solární daně, aby bylo možné tyto ztráty státního rozpočtu kompenzovat.

„Naše ekonomika nepotřebuje, aby se tímto způsobem zatěžovala,“ prohlásil Zeman a dodal, že v případě solárních elektráren se jedná o „jeden z tunelů v naší ekonomice“.

Rezervy ekonomiky

Prezident následně pochválil ministryni Janu Maláčovou za rušení zbytečných míst ve státní sféře.

„Česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ty by byly dosažitelné, ale pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky,“ zmínil prezident. Za každou z nich je údajně lobbistická skupina, která ovšem za ni bude bojovat.

„Pokud jde o daňové výjimky, doplácí na ně lidé, kteří své daně řádně platí. Ministryně Alena Schillerová již veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard korun. Já to vřele vítám,“ zmínil Zeman.

Na závěr svého vystoupení prezident republiky podpořil stanovisko Poslanecké sněmovny „ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci jeho území“.