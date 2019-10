„Až poprvé uvidí Rusa v uniformě, tak se po***ou.“ Ondráček se vysmívá Armádě ČR. Přijímá prý i úplně neschopné

V rozhovoru, který poskytl Parlamentním listům bývalý voják Waldemar Janeček, hovoří například o tom, že podle jeho slov jsou podmínky pro přijetí do armády snížené. A jak sám uvádí, u ozbrojených složek se nejedná pouze o fyzické, ale také psychologické testy.

„Ten člověk má u sebe zbraň. Ta byla vyvinuta pro to, aby zabíjela. A tomu člověku to visí u pasu. A když třeba nemá svůj den, použije ji správně? V pravou chvíli a oprávněně. Anebo je to trochu labilní člověk, který byl po ránu v afektu a pak zastaví nějakého řidiče, který na něj bude drzejší, začne s ním nějak polemizovat a ten policista na něj vytáhne to železo,“ myslí si bývalý voják.

Nabírají se osoby s klasifikací C

„Takže on si ji ze trojáku vůbec nevyzvedne, protože ji nemůže mít přidělenou. Takže toho člověka nemohu dát do služby, protože tam má být voják se zbraní,“ vysvětlil voják.

Na otázku, zda je česká armáda příliš benevolentní, odpověděl bývalý voják Janeček, že ano. Podle jeho slov jsou v současné době nabírány i osoby s klasifikací C. Právě tyto osoby nemohou například držet zbraň

Zmínil také svu vlastní zkušenost, která se mu přihodila „To jsem sloužil ve Strakonicích a přišla mi desátnice, že jsem ji napsal do služby. A prý to nepůjde. Proč? Co má za problém? Prý se bojí tmy! Neuvěřitelné. Prostě ona do té služby nenastoupí,“ řekl. Poté vysvětlil, že náčelník štábu, za kterým přišel, mu oznámil, aby ji vyměnil. „Tak jsem na to koukal s otevřenými ústy a vyvalenýma očima. Ona je vojákyně a bojí se tmy! Co na to říci!“ dodal nechápavě.

​Menší zdravotní způsobilost

Promluvil také o situaci v profesionální armádě ve Vyškově. „Dnešní profesionální armáda, Vyškov, nabere z civilu sto lidí, z toho je 30 lidí v klasifikaci C nebo B. Co tam s těmi lidmi dělají? Nu, vozí je v mikrobusech po vojenském prostoru a ukazují jim střelnice. A dál nic,“ vysvětluje voják Janeček a dodává, že takoví vojáci nemohou dělat přesuny, ani chodit někam daleko, či nosit na zádech větší zátěž. Důvod je podle jeho slov to, že jsou méně zdravotně způsobilí, než voják klasifikace A.

Poslanec Ondráček okomentoval výsměšně počínání armády a zareagoval takovým příspěvkem na Facebooku:

„Přátelé, a tomuto oni říkají neohrožená armáda. Až poprvé uvidí Rusa v uniformě, tak se po***ou. Bravo NATO, bravo EU,“ stojí v příspěvku poslance.