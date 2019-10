Sjednocení společnosti podle kavárny: Bylo za socialismu líp? Nemá se cenu ptát, lidé mají vymyté mozky, zaznělo na ČT

Pozdvižení vzbudil úterní pořad ČT24 o výsledcích průzkumu, podle kterého se téměř 40 % lidí nad 40 let domnívá, že se za socialismu žilo lépe. Podle šéfredaktorky Magazínu Paměti národa Makéty Bernatt-Reszczyńské to dokazuje úspěch indoktrinace komunistickou propagandou, což například dokládá i spor o sochu maršála Koněva v Praze.

Z průzkumu společnosti MMS Media Research vyplynulo, že po třiceti letech pádu totality mnoho lidí vzpomíná na období před rokem 1989 s jistou dávkou nostalgie. Na dotaz, zda se za socialismu žilo lépe, kladně odpovědělo 38 %. Z toho 10 % řeklo, že rozhodně ano a zbylých 28 % spíše ano. S tímto názorem nesouhlasilo 45 % dotázaných a zbylých 17 % na dotaz nedokázalo odpovědět.

Přitom redaktor Jiří Václavek upozornil, že nejvyšší podíl spokojených se životem za socialismu je mezi lidmi se základním vzděláním, naopak až 75 % lidí s vysokoškolským vzděláním s tuto tezí nesouhlasí.

„Já si nedovedu představit, že by třeba v Německu někdo diskutoval, jestli se za nacismu žilo lépe,“ poznamenala.

Šéfredaktorka Magazínu Paměti národa Makéta Bernatt-Reszczyńská vyjádřila svou nespokojenost nad samotným výzkumem.

Samotná skutečnost, že tato otázka vzniká, podle ní dokládá, že se „povedlo to, o co se ten komunistický režim snažil. Indoktrinovat nám, že komunismus je skvělý, že jsou to světlé zítřky a že kapitalismus je zlý“. Průzkum tudíž dokazuje, že se Češi se svou minulostí nedokázali vyrovnat. Kvůli těmto náladám mohou proto k moci přijít různí populisté a česká společnost se může vrátit do období před rokem 1989.

„Hrozí, že přijdou populisté, kteří nám zase budou nějakým způsobem slibovat lepší zítřky,“ podělila se Bernatt-Reszczyńská o své obavy.

„Pro mě třeba diskuse kolem sochy generála Koněva byla naprosto strašná. Že komunisté neustále opakovali ty stejné lži o osvobození Rudou armádou, opět zamlčovali, že tu byli vlasovci,“ prohlásila Bernatt-Reszczyńská.

Dokládat to má debata o pomníku maršálu Rudé armády Ivanu Koněvovi. Městská část Prahy 6 v září rozhodla o jeho přesunutí. Proti tomuto rozhodnutí se postavila část veřejnosti.

Dříve byl pomník několikrát pošpiněn. Naposledy se to stalo letos v noci z 21. na 22. srpna. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) nato uvedl, že ho nehodlá očistit. Barvu z památníku nakonec odstranili dobrovolníci.

Dialog se nekoná

„To, co předvedla včera na ČT24 jakási osoba z Paměti národa, je pro mě urážka tohoto národa. Prý se nemáme ptát lidí, jestli jim za komančů bylo líp, protože oni jsou indoktrinovaní ještě z dob jejich vlády. A mají vymyté mozky, když volně parafrázuji. Jestli si kavárna takhle představuje to ‚sjednocování společnosti‘ a ten ,dialog‘, tak se ničeho pěkného nedočká,“ napsal na svůj Facebook.

Na rozhovor reagoval i šéfredaktor ParlamentníchListů.cz Jaroslav Polanský. Ten je přesvědčený, že za výsledky průzkumu může nikoliv indoktrinace, ale neúspěch vlád, které vznikly po sametové revoluci . S postoji šéfredaktorky Magazínu Paměti národa proto důrazně nesouhlasil.

Upozornil, že pokud tímto způsobem bude „kavárna“ reagovat na nálady ve společnosti, tak nemá šanci vyhrát demokratické volby.

„Když budou takhle reagovat na systémovou kritiku a na indikátory, že asi holt po roce 89 nedělali vše úplně dobře, tak už tady nikdy nevyhrají ani jediné volby,“ uzavřel.