„Takhle se opírat do lidí, díky kterým existuje vaše vláda.“ Petříčkův pokus o grilování Grospiče se nečekaně obrátil

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na svém účtu na sociální síti okomentoval slova poslance za KSČM Stanislava Grospiče. Ten totiž prohlásil, že v srpnu roku 1968 nedošlo k okupaci. To se však Petříčkovi nelíbilo.

Šéf zahraničního resortu se proto rozhodl, že i on vyjádří své stanovisko k celé věci.

„Komunistický poslanec Grospič tvrdí, že srpen #1968 nebyl okupací a „oběti byly vesměs oběťmi dopravních nehod“. To je fakt hodně přes čáru. Řekli by to do očí pozůstalým po M. Charouskové? Zpochybňování obětí okupace a totalitního režimu nesmí nikomu procházet! Vojtěch Filip mlčí, aspoň že to odsoudil Jiří Dolejš…“ napsal na sociální síti ministr.

Kritika Grospiče

Petříček tím narážel na Grospičův výrok o daných událostech. Ten totiž nedávno prohlásil: „Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný,… ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem.“

Reakce uživatelů na sociální síti

Poté ještě Grospič dodal, že pokud jde o, byly to „vesměs oběti dopravních nehod“. „Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ nechal se tehdy slyšet.

Pod příspěvkem Petříčka se okamžitě začaly hromadit různorodé komentáře. Některým se nelíbilo, že Petříček kritizoval komunistu Grospiče, když ani jemu prý není pokrytectví zcela cizí.

„Pane ministře, opět bych Vám rád připomenul, že sedíte ve vládě, jejíž existence je opřená o podporu tohohle xindlu. Zdá se tedy, že pokrytectví Vám není zcela cizí,“ napsal jeden z uživatelů.

Lidé tak naráželi na to, že současná vláda ve složení ANO a ČSSD existuje díky podpoře strany KSČM: „A přesto je ČSSD ve vládě závislé na této straně.“

„Takhle se opírat do lidí, díky kterým existuje vaše vláda a vy v ní…,“ souhlasil další z komentujících.

​Objevili se však i lidé, kteří se slovy ministra zahraničí souhlasili a nešetřili kritikou na Grospiče.

„Grospič a jemu podobní by se měli zodpovídat za činy své strany, a ne oficiálně lhát v mediích... Co je moc, je moc, a tohle je někde hodně daleko za moc,“ píší.

„Jestli tento pan Grossbitch nepatří do vězení, tak do blázince určitě ano,“ myslí si další uživatel.

21. srpen – památný den obětí invaze

Dnes se objevily informace o tom, že Sněmovna dnes schválila v prvním čtení poslaneckou novelu, podle které by mohl v českém kalendáři přibýt další významný den. Jde o 21. srpen, kdy by se měly připomínat oběti invaze a následná okupace tehdejšího Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy v roce 1968.

Uvádí se, že tuto iniciativu podpořilo 130 ze 137 přítomných poslanců. Z komunistů pro ni zvedl ruku Jiří Dolejš. Novelu nyní bude posuzovat Senát.