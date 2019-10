Co mělo zůstat veřejnosti utajeno. Vyoral si posvítil na generálního ředitele ČT: Roční bonus 2,42 milionu Kč a nejen to

Politický komentátor a bloger Tomáš Vyoral se na svém účtu na Facebooku vyjádřil ke generálnímu řediteli České televize Petrovi Dvořákovi a hospodaření ČT. Uvedl, že si Dvořák za práci v ČT letos vysloužil bonus v hodnotě 2,42 milionu Kč. Na co dalšího Vyoral poukázal?

Vyoral na sociální síti píše, Rada ČT je prý úplně k ničemu. A promluvil také o společnosti Leica Gallery.

„Petr Dvořák, který za fajnou práci v naší vaší ČT letos obdržel roční bonus 2,42 (!) milionu korun, ještě navíc dělá (zdarma???) PR Leica Gallery patřící jeho ženě (on je hmm… jenom předsedou správní rady). K čemu je Rada ČT? Dle obecných odpovědí radních úplně k ničemu. Jen další sosák na peníze koncesionářů…“ napsal na Facebooku.

Tento příspěvek sdílel i na svém Twitterovém účtu. K postu připojil také odkaz na video na YouTube a podotkl, že jde o „zajímavý poslech“.

​Pod příspěvkem na Facebooku se objevily různé komentáře. Někteří uživatelé například psali, že „ten člověk musí být odejít“. A tím měli na mysli právě generálního ředitele.

Co mělo zůstat veřejnosti utajeno

Na YouTube se objevilo video s názvem „Co mělo zůstat veřejnosti utajeno. To musíte vidět!“ Zveřejnil jej kanál s názvem Falcon Media Broadcast, který u videa v popisku uvedl: „ČT vysílá reklamu na obchodní činnost společnosti generálního ředitele a jeho ženy zdarma!“ Údajně jde o autentický záznam z Poslanecké sněmovny PČR.V daném videu se objevily například záznamy z proslovu člena Rady ČT Luboše Beniaka, který odpovídal ku příkladu na otázky poslance Pavla Juříčka ohledně. Juříček totiž poukazoval na to, že se z účtu za 7-8 let ztratily dvě miliardy korun. Dodal také, že „žijí jednoznačně z podstaty, jak z hlediska ztráty finančních zdrojů o dvě miliardy, tak zároveň sžírají ČT ze vnitřních vlastních zdrojů, protože odpisy jsou vyšší než samotné investice“.

Poslance Milana Feranece zase zajímalo, zda mají členové Rady ČT nějak rozdělené, kterými oblastmi se zabývají, popřípadě, kdo co řeší. Na jeho dotaz pak reagoval předseda Rady ČT Jan Bednář tak, že „dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT ve věcech hospodaření ČT, čili, kterýkoli člen Rady ČT se může obrátit na dozorčí komisi s nějakým požadavkem, co chce zkontrolovat a co se chce dozvědět o hospodaření ČT“.

​Zdůraznil, že jsi jsou v Radě ČT všichni rovni a že každý má možnost kontrolovat hospodaření televize. Jsou mezi nimi však jistí odborníci na konkrétní oblasti (ekonomika, účetnictví, hospodaření) a někteří kontrolují jak činnost, tak hospodaření ČT.

Dále se videu hovoří o výroční zprávě, dodržování Kodexu ČT, Leica Gallery a dalších konkrétních věcech.

Schválení výroční zprávy o hospodaření ČT

Na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny došlo ke schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016. Zprávu Sněmovna projednávala již od ledna tohoto roku. Sněmovní volební výbor již dříve doporučil obě zprávy schválit, řada poslanců se však opět vyjadřovala kriticky k hospodaření ČT.

Nakonec pro schválení výroční zprávy ČT za rok 2016 hlasovalo celkem 120 poslanců všech klubů, výjimku tvořilo hnutí SPD, KSČM a nezařazení poslanci. Uvádí se, že Sněmovna přijala část doprovodného usnesení poslance Milana Ferance za ANO. Radě České televize tak doporučila, aby byla během schvalování rozpočtu televize na další dva roky důkladnější.