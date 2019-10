Velezrada! Český analytik z americké neziskovky promluvil. Vytočil ho tento vtip poslance Ondráčka o stavu české armády

Poslanec Parlamentu České republiky a bývalý policista Zdeněk Ondráček tento týden komentoval výklad českého bývalého vojáka o stavu armády. „Přátelé, a tomuto oni říkají neohrožená armáda. Až poprvé uvidí Rusa v uniformě, tak se po***ou. Bravo NATO, bravo EU,“ zareagoval poslanec na současné počínání české armády. Voják tak například promluvil o tom, že v současné době jsou do armády přijímány osoby s klasifikací C, které nemohou ani držet zbraň.

Vyjádření poslance se nelíbilo analytiku Jakubu Kalenskému. Ve svém čtvrtečním sdělení na začátek uvedl slib poslanců: „Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ následně dodal, že možná by bylo fajn tam pro některé jedince nadefinovat, o jaký lid se má jednat.

„Nechat se zvolit jako poslanec ČR, a přitom sloužit Kremlu a z ČR a jejích zájmů si dělat dobrý den, mi nepřijde úplně šťastné,“ uvedl Kalenský.

Analytik ke kauze Koněva

Zástupce americké neziskovky Atlantic Council Kalenský se již dříve vyjádřil k prohlášení ruské ambasády v České republice, ve kterém velvyslanectví kritizovalo rozhodnutí vedení městské časti Praha 6 skrýt pomník maršála Koněva před veřejností. Podle analytika je totiž protest proti zahalení pomníku osvoboditele Prahy jen „nabubřelou imperialistickou drzostí“, na kterou by měla reagovat vláda.

„Rád bych se dočkal doby, kdy naše politická reprezentace bude hájit zájmy ČR proti těmhle trollujícím agresorům s okupantstvím v krvi,“ uvedl k situaci Kalenský a tím sklouzl k jazyku těch, proti kterým maršál Koněv během 2. světové války bojoval.

Z Hradce Králové do Bruselu

Působící člen Atlantické rady Jakub Kalenský dříve působil v Bruselu jako odhalovač dezinformací v Evropské službě pro vnější činnost. Narodil se v Hradci Králově a vystudoval obory filozofie a rusistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vzápětí nastoupil do Lidových novin, poté do Hospodářských novin, působil i v České televizi. V roce 2015 se Kalenský dostal do týmu expertů East StratCom na potírání ruské propagandy pod vedením šéfky evropské diplomacie Federicy Mogheriniové. Nedávno se novinář proslavil tím, že na půdě amerického Kongresu označil Česko za zemi, která má poněkud „prokremelského prezidenta šířícího ruské lži“.