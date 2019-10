BIS dostala další lekci. Tentokrát od Ovčáčka: „Nevíte, co vám velí zákon? Tak to připomeneme.” Smutné čtení pro čučkaře

Mluvčí BIS Ladislav Šticha se v pátek vyjádřil pro portál Aktuálně.cz: „Boj proti korupci nepatří mezi zákonné působnosti Bezpečnostní informační služby. Tuto problematiku řeší speciální složky policie, jako je například NCOZ," řekl mluvčí Šticha.

Šticha také varoval před zmatením pojmu korupce a ekonomické zájmy státu. „Ve veřejném prostoru dochází dost často k zmatení pojmů. Něco jiného je korupce a něco jiného jsou významné ekonomické zájmy státu, kterými se BIS zabývá,“ řekl Šticha.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček prezidenta Zemana plně podporuje a trvá na tom, že si BIS spletla své povinnosti. Na Facebooku tak připomněl Bezpečnostní informační službě s vnitřním polem působnosti odstavec ze zákona.

„BIS podle zákona o zpravodajských službách ČR má mj. zabezpečovat informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy ČR, dále pak informace týkající se organizovaného zločinu,“ uvedl Ovčáček.

Ředitel BIS Michal Koudelka v pondělí na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně oznámil, že kontrarozvědka a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB.

Prezident Zeman si však myslí, že takové výsledky jsou k ničemu a služba by se měla věnovat především ekonomické kriminalitě země. Prezidentovi se nelíbí, že BIS ve své výroční zprávě věnuje celých 90 procent ruským a čínským špionům, než aby sledovala korupční kauzy.

„Říkal jsem Babišovi, ať se Koudelka raději místo fiktivního honění ruských a čínských špionů zaměří na ekonomickou kriminalitu v Česku,“ prohlásil Zeman.

Čučkaři

Miloš Zeman minulý rok poprvé využil slovo čučkaři ke kritice výsledků BIS, kdy jim nařídil, aby odhalovali islámské teroristy.

„Já jsem jim zadal jeden jediný úkol, a sice úkol odhalovat islámské teroristy na českém území. Víte, co se stalo? V těch šesti letech mě dobromyslná BIS neustále upozorňovala v rámci plnění tohoto úkolu na to, že muslimská obec je naprosto mírumilovná a že se tady nic neděje. Až se najednou stalo, že hlava této muslimské obce, která se jmenuje imám, uprchl do zahraničí a bylo po něm vyhlášeno pátrání a je obviněn z podpory a dokonce z financování terorismu. Tohle se ve veřejné a dokonce ani neveřejné zprávě BIS vůbec neobjevovalo.

Takže dovolte mi říci slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé. Jsou to ‚čučkaři‘, protože tam, kde mají najít teroristu a on opravdu existoval a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizováno zločinu říká, že u nás jsou islámští teroristé, tam nikoho nenajdou. Vymýšlejí si špiony,“ prohlásil Zeman loni v prosinci na televizi Barrandov.